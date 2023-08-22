باكستان.. مهمة إنقاذ معقدة وأطفال عالقون بتلفريك على ارتفاع 365 مترًا (فيديو)

أفادت مصادر رسمية في باكستان، اليوم الثلاثاء، أن 8 أشخاص من بينهم 6 أطفال علقوا داخل عربة تلفريك في منطقة جبلية نائية شمال غربي البلاد، فيما تم إرسال مروحيتان إلى المنطقة التي يتدلى فيها التلفريك المهدد بالسقوط، بينما تعيق الرياح العاتية مهمة الإنقاذ.

وتظهر صور بثها التلفزيون طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الباكستاني تحلق قرب التلفريك المعلق، وقال مسؤولون إن إحدى المروحيات رصدت الوضع وعادت، وسيتم إرسال أخرى.

وكان الأطفال يستخدمون التلفريك للوصول إلى المدرسة، عندما علق على ارتفاع نحو 365 مترا نتيجة انقطاع واحد من زوج من الكابلات يعملان على رفع التلفريك، وأكد المسؤولون أنه "معلق حاليا بحبل واحد".

وبدأت القوات المسلحة الباكستانية عملية الإنقاذ في باتاجرام بطائرتين هليكوبتر في مكان الحادث، لكن حتى مع إرسال هليكوبتر إلى المكان تبدو المهمة صعبة.

وقال المسئول المحلي طاهر أيوب، إن ستة أطفال على الأقل ومعلمين اثنين كانوا في طريقهم إلى المدرسة في الصباح وكانوا يمرون فوق واد عميق عندما انكسرت بعض الكابلات الممسكة بعربة التلفريك. وأضاف أنهم عالقون على ارتفاع "مئات الأمتار" فوق الأرض.

ووقعت الحادثة في إقليم باتاجرام بالقرب من المنطقة الحدودية مع الصين.

وقال مسئول الإنقاذ بلال فيظي "سوف تكون مهمة خطيرة للغاية. يمكن أن يسفر سوء حسابات عن كارثة".

وفي حديث إلى "فرانس برس"، قال عبد الباسط خان المسؤول البارز في خدمات الطوارئ بإقليم خيبر بختونخوا، إن "التلفريك معلق بكابل. علق وفي داخله ما لا يقل عن 8 ركاب معظمهم من التلاميذ".

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان، أن 6 أطفال وشخصين بالغين عالقون في مقصورة التلفريك، مشيرة إلى أن الجيش أصدر أمرا بإنقاذهم.

مهمة إنقاذ معقدة بسبب الرياح:

وأوضح مسؤول الإنقاذ في الموقع شريك رياض خاتاك لـ"رويترز"، إن التلفريك أصبح عالقا في منتصف الطريق عبر واد، ومعلق بكابل واحد بعد أن انقطع الكابل الآخر.

وأضاف أن مهمة الإنقاذ معقدة بسبب الرياح العاصفة في المنطقة، مضيفا أن الهواء الناجم عن مروحة الطائرة الهليكوبتر يهدد بمزيد من زعزعة استقرار التلفريك.

وتجمعت حشود قلقة على جانبي الوادي، الذي يبعد عدة ساعات عن أقرب مدينة رئيسية.

وأمر رئيس الوزراء أنوار الحق كاكار السلطات باستغلال كل الموارد للانتهاء من عملية الإنقاذ في أقرب وقت ممكن.

وقال: "وجهت السلطات أيضا بإجراء عمليات تفتيش للسلامة لجميع هذه العربات، والتأكد من أنها آمنة للتشغيل والاستخدام".

وغالبا ما يستخدم سكان المناطق الجبلية الشمالية في باكستان التلفريك للتنقل من مكان إلى آخر.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: