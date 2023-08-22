ختام برنامج جنوب الوادي التوعوي لإشراك طلابها بمشروع تعليم الكبار

اختتمت اليوم الثلاثاء، اللقاءات التوعوية الصيفية السنوية التى نظمتها جامعة جنوب الوادي لطلابها للمشاركة في مشروع محو الأمية تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة تلك اللقاءات التى استمرت اكثر من اسبوعين فى مختلف مدن محافظات قنا والاقصر والبحر الأحمر خلال شهر اغسطس الجارى خلال فترة الاجازة الصيفية فى مقار الطلاب بتلك المحافظات تيسيرا على الطلاب للرد على كافة تساؤلاتهم عن المشاركة فى المشروع القومى لمحو الامية.

فى اطار الدور التوعوى للجامعة والتاكيد على رسالة الجامعة ودورها الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة حيث

اختتمت تلك اللقاءات بلقاء طلاب الجامعة ابناء محافظة البحر الأحمر بكلية التربية بالغردقة باشراف الدكتور محفوظ عبد الستار نائب رئيس الجامعة لشئون فرع البحر الأحمر والدكتور اشرف محمود عميد كلية التربية بالغردقة.

ونوه الدكتور محمد سيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة عن دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي واستمرار مشاركة الجامعة فى مشروع محو الامية تفعيلا للبروتوكول المبرم بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار، متناولا بالشرح جميع مراحل المشاركة بدءا من فتح الفصول ونهاية بحصول الدارس على شهادة محو الأمية وعرض لنماذج من الطلاب المتميزين في المشاركة ودعا الى المشاركة المتميزة من قبل الطلاب.

حوافز تعليم الكبار

واستعرض محمد الكامل منسق عام الجامعة فى مشروع محو الأمية الحوافز والمزايا التي يحصل عليها الطلاب من الجامعة ومن هيئة تعليم الكبار وحث الطلاب على توسيع قاعدة المشاركة باعتبار ان هذا يعد من دورهم في خدمة مجتمعهم والقضاء على الامية التى تعد بمثابة قضية قومية وتناول فى حديثه بعضا من اعداد الاميين فى بعض مدن محافظات قنا والاقصر .

وقدمت مدير عام فرع تعليم الكبار بالبحر الأحمر الشكر للجامعة لمشاركتها الناجحة واعتلاء مركز متقدم بين الجامعات المصرية واكدت على حرية الطالب اختيار الدارس وتوقيت فتح الفصل ومكان الفصل.

واوضحت الدكتورة مروة يوسف المدرس بكلية التربية بقنا عن اهمية المهارات التي يجب ان يتحلى بها الطالب فى التعامل مع الدارسين شارحة العديد من صور الامية ومنها محو امية التغذية التى تبدو فى السلوك الغذائي الخاطئ للأفراد .

وقدمت الدكتورة رباب زمزمى وكيل كلية التربية بالغردقة لخدمة المجتمع نموذج مضيء لاحدى عاملات الخدمات المعاونة بالكلية التى تحدت الظروف وتعلمت ومحت اميتها وحصلت على شهادة محو الأمية.