فشل مفاوضات بشتكاش لضم تاليسكا وراموس لهذا السبب

دخل نادي بشكتاش التركي، اليوم الثلاثاء، في مفاوضات مع البرازيلي تاليسكا، صانع ألعاب نادي النصر السعودي، في الفترة الماضية.

وفشلت المفاوضات إذ أن الجانب المادي حال دون إتمام الصفقة، وكذلك مع المدافع سيرجيو راموس.

تاليسكا

وقال النادي التركي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني: تداولت العديد من وسائل الإعلام في الفترة الماضية أخبار ارتباط النادي بأندرسون تاليسكا والمدافع الإسباني سيرجيو راموس، وبما أنهما من اللاعبين الناجحين ولهما مكانة مهمة في كرة القدم العالمية.

فنؤكد رغبة النادي في أن يتواجدا في الفريق، وكانا بالفعل مدرجين في جدول أعمال الانتقالات.

وأضاف البيان: تم التواصل بكل من تاليسكا وناديه وسيرجيو راموس، ونوضح أنه تم إنهاء المفاوضات بسبب عدم الاتفاق في الجوانب المادية.

يذكر أن تاليسكا مرتبط بعقد مع نادي النصر حتى صيف 2026، بينما ما زال المدافع راموس يبحث عن ناد بعد نهاية تجربته في باريس سان جيرمان الفرنسي.