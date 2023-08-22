توقيع 3 بروتوكلات بين الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم ‏توقيع 3 بروتوكلات تعاون بين الوزارتين، بما يضمن تعزيز سبل التعاون للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن تلك البروتوكولات تعمق بدورها التكامل بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال كليات (الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض) بجامعة المنصورة، من خلال وضع الإمكانات المتاحة بالوزارتين في سبيل الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، مشدداً على أهمية التوسع في عقد المزيد من البروتوكولات لتغطية باقي محافظات الجمهورية.

جانب من توقيع البروتوكول

توفير الكوادر الطبية للعمل بوحدات ومراكز الرعاية الأولية

ولفت الوزير خلال كلمته إلى أهمية التعاون بين الوزارتين في دعم منظومة الرعاية الأولية بمحافظة الدقهلية من خلال توفير الكوادر الطبية للعمل بوحدات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة والبالغ عددهم 200 مركز ووحدة، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ملف القضية السكانية الذي تعمل عليه وزارة الصحة من خلال خطة استراتيجية متكاملة، بما يضمن تعزيز خدمات الصحة الإنجابية التي تساهم بدورها في الحفاظ على صحة الأم والجنين.

ومن جانبه ثمن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التعاون القائم بين الوزارتين في المجال الطبي، والذي يعكس مدى التكامل والتنسيق بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن توقيع مثل هذه البروتوكولات يُعد مثالًا يجب أن يُحتذى به في جميع الجامعات المصرية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المُثمر مع وزارة الصحة والسكان.

جانب من توقيع البروتوكول

وأضاف "عاشور" أن الاهتمام بتوقيع هذا البروتوكول يأتي من مُنطلق إيمان الوزارتين بأهمية تطوير المنظومة الصحية في مصر والاهتمام بصحة المواطن، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مشددًا على أهمية دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المُساهمة في عملية التنمية بالمجتمع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول الأول يتضمن التعاون بين الوزارتين لإنشاء مبنى مشترك بين مديريئة الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية وجامعة المنصورة (المستشفيات التابعة لجامعة المنصورة)، ليصبح مبنى ملحق بمستشفى الطوارئ التابعة لجامعة المنصورة التي تقدم الخدمات الطبية لمرضى الحالات الحرجة والطارئة بالمحافظة وعدد من المحافظات المجاورة (الغربية، دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، الشرقية).

وأوضح "عبدالغفار" أن المبنى الملحق بالمستشفى سوف يساهم في تقليل الضغط على مستشفى الطوارئ التي تشهد زيادة كبيرة في أعداد المترددين عليها من المرضى والمصابين والعاملين بجامعة المنصورة وذويهم والحالات المحولة من مستشفيات مديرية الصحة بالدقهلية حيث تقدم المستشفى خدمات متميزة في تخصصات ( جراحة القلب، الصدر، مناظير القصبة الهوائية)، مؤكدًا العمل على تقديم خدمات طبية متميزة طبقًا للمعايير الدولية للمرضى.

جانب من توقيع البروتوكول

وتابع "عبدالغفار" أن بروتوكول التعاون المشترك الثاني بين مديرية الصحة بالدقهلية وجامعة المنصورة (كليات القطاع الطبي: الطب، طب السنان، الصيدلة، التمريض)، تضمن التعاون في تطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين من خلال مستشفيات وزارة الصحة، بما يضمن تقليل العبئ على المواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على القضاء على قوائم الانتظار، لافتاً إلى دعم جامعة المنصورة مستشفيات وزارة الصحة بالكوادر البشرية الطبية والأكاديمية اللازمة لتقديم الاستشارات في كافة التخصصات الطبية اللازمة والتعاون في إطلاق القوافل والفرق الطبية، فضلاً عن إعداد برانج تدريبية تستهدف نقل الخبرات بين الجانبين.

ولفت "عبدالغفار" أن البروتوكول الثالث بين مديرية الصحة بالدقهلية ومركز الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية "كلية الهندسة" التابع لجامعة المنصورة، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية للدراسات والتصميمات والإشراف، حيث أن مديريه الشئون الصحية بالدقهلية لديها العديد من المشروعات الهندسية القائمة والمستحدثة.