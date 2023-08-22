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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

وزير إيطالي: نحتاج للشباب لنصبح المركز الأول في السياحة بأوروبا

وزير المشروعات وصُنع
وزير المشروعات و"صُنع في إيطاليا" أدولفو أورسو

شدّد وزير المشروعات و"صُنع في إيطاليا" أدولفو أورسو، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تكون بلاده في المركز الأول في أوروبا في مجال السياحة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 

وقال أورسو، في جلسة "قبول تحدي التغيير من أجل النمو" في ملتقى ريميني، "في مجال السياحة، نحن في المركز الثالث والرابع ولكن ينبغي أن نكون في المركز الأول في أوروبا"، مضيفا "في مجال السياحة لدينا المجال الأكبر للنمو".

إيطاليا في المركز الخامس بتقرير الأمم المتحدة للسياحة في 2022

وتابع "في كل عمل، تقدم هذه الحكومة دائمًا شيئًا إضافيًا للعائلات، وخاصة الكبيرة منها، لتشجيع الولادة والعمل"، مضيفا "نحن نسير على الطريق الصحيح لكن ينقصنا الشباب والمهارات".

 

وحلت إيطاليا في المركز الخامس بعد الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، في تقرير الأمم المتحدة للسياحة في 2022، من حيث عدد السياح بـ49.8 مليون سائح، بينما تبوأت فرنسا وأسبانيا المركزين الأول والثاني.

 

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