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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 2023| استعدادات مكثفة لمسرح الدورة 31

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر استعداداتها لاطلاق الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء والتى تفتتح مساء الجمعة 25 اغسطس وتستمر حتى 7 سبتمبر المقبل .

 

يقول الدكتور خالد داغر انه جارى العمل على انهاء كافة الاعدادت الفنية الخاصة بالمسرح والتجهيزات اللوجيستية لاستقبال ضيوف الفعاليات والتى تشمل شاشات ضخمة موزعة فى ارجاء منطقة المسرح لتيسير متابعة العروض والحد من الازدحام اضافة الى وسائل نقل من بوابة الدخول وحتى المسرح الى جانب مناطق خدمات للجمهور ، واشار ان المهرجان طوال تاريخه حظى بحضور مكثف نظرا لتنوع محتواه والذى يناسب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية. 

مضيفا ان دورة هذا العام تشهد تطويرا يهدف الى خلق حالة فنية متفردة تعمل على اثراء الساحة الابداعية فى مصر ، مؤكدا ان برنامج الفعاليات يلقى الضوء على الحراك الغنائى والموسيقى المعاصر كما يستلهم الاعمال والمؤلفات الكلاسيكية والحديثة .

 

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