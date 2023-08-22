أهالي بلاد العايد يطالبون بإنارة مقابر المشهد الحسيني

طالب أهالي بلاد العايد بمركز بلبيس محافظة الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الإقليم، بسرعة إصدار توجيهاته لإنارة مقابر المشهد الحسيني والذي يضم رُفات متوفين من نحو 100 قرية وتابع بمركز ومدينة بلبيس.

وقال محمود مسلم من أهالي قرية الكتيبة، بعد معاناة طويلة استجابت لنا الوحدة المحلية خلال السنوات الماضية من زرع "إقامة" أعمدة حديدية في شوارع مقابر المشهد الحسيني وعلى مداخلها المختلفة، وتم تركيب كشافات لإنارة المقابر، والعام الماضي قامت رئيسة الوحدة المحلية السابقة سهام عثمان بزرع قرابة 15 عمود آخر لتغطية المناطق المظلمة والمحرومة من الإنارة.

وأوضح عبد النبي عودة، بأنهم فوجئوا بعد فترة بظلام دامس يغطي معظم شوارع المقابر المقامة على مساحة 25 فدان، الأمر الذي يعيقهم من دفن جثامين موتاهم ليلا نظرا للظلام الدامس الذى يخيم على طريق وشوارع المقابر.

وأشار مصطفى مراد، إلى إنهم يعانون أشد المعاناة عند دفن ذويهم ليلًا، بسبب عدم وجود إضاءة بالمقابر، ويتكلفون أموالًا كبيرة لإستئجار لمبات إنارة حتى يتم عملية الدفن ليلًا وعدم الإنتظار لنهار الصباح؛ عملًا بمقولة "إكرام الميت دفنه"، وقد يهدرون وقتًا اضافيًا في بعض الأحيان انتظارًا لوصول اللمبات التابعة لمتعهدي للمناسبات والأفراح.

ونوه ماهر سلامة إلى أن ظلام مقابرهم ليلا، يجعلها مسرحا للأحداث المُسيئة للخريجين عن القانون، ووكرًا لتعاطي الشباب المواد المخدرة، مطالبا محافظ الشرقية بإستصدار توجيهاته لرئيس مجلس مدينة بلبيس ورئيس الوحدة المحلية لقرية كفر أيوب، بعمل صيانة كاملة لجميع الأعمدة والكشافات وإعادة إنارتها من جديد، وذلك لرفع المعاناة عنهم خلال تشييع ودفن ذويهم.