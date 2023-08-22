مزارع بسوهاج يتبرع بمحصول الذرة الشامي لأهالي قريته بالمجان

مبادرة جديدة أطلقها أحد المزارعين الشباب بمركز طما التابع لمحافظة سوهاج؛ لتوزيع الذرة الشامية على المواطنين من أبناء قريته والقرى المجاورة له بالمجان، بهدف إدخال السعادة والسرور عليهم بعد ارتفاع أسعار الذرة الشامية وعجز الكثير من المواطنين عن شرائها.

الشاب عصام علي، يبلغ من العمر 36 عامًا، يقيم بقرية العتامنة بمركز طما لأنه حاسس بمعاناة البسطاء، قرر التبرع بمحصول الذرة الشامية الخاص به هذا العام لأبناء قريته والقرى المجاورة له بالمجان، كما تبرع بتوصيل الذرة الشامية إلى المنازل دون أي مقابل، في مبادرة منه لرسم السعادة والفرحة على وجوه الآخرين.

وأوضح الشاب عصام، أنه نظرًا لارتفاع سعر التكلفة فهناك أشخاص اضطروا إلى عدم زراعة الذرة الشامية، بالإضافة إلى أن سعر "كوز الدرة" وصل 5 جنيهات، وهو ما دفعه إلى أن يتبرع بمحصول هذا العام للمواطنين.

وأضاف عصام "ناس كتير بتاخد مني واللي ما يقدرش ييجي لحد الغيط أنا ابعتله الذرة مع توك توك على حسابي الخاص المهم الكل ياكل وينبسط مشيرًا إلى أن مبادرته لاقت قبولًا واستحسانًا من أهل قريته والقرى المجاورة.

وأكد الشاب عصام أن المبادرة بدأت من عدة أيام وهدفها ادخال السعادة على كل الناس وإتاحة الذرة مجانًا للبسطاء والمحتاجين، لأنه عارف إن في ناس كتير ما يقدروش يشتروا ليهم ولأولادهم احتياجاتهم.

ويقول الشاب عصام بدأت المبادرة من عدة أيام وهدفي من المبادرة دي أخلي كل الناس تاكل درة شامية وتنبسط لأني عارف إن في ناس كتير ما يايقدروش يتشروا ليهم ولا لأولادهم.