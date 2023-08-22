أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

يهتثم الكثير بالبحث عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 في دوري أبطال آسيا وغيرها من البطولات، والقنوات الناقلة لها.

وتقام اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 مباريات ملحق دوري أبطال آسيا 2024 لتحديد المتأهلين إلى دور المجموعات، وكذلك دوري أبطال أوروبا.

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

الوكرة × نافخابور (18:30 مصر والسعودية) - beIN Sports AFC

تركتور × الشارقة (19:00 مصر والسعودية) - beIN Sports AFC

النصر × شباب الأهلي (20:20 مصر والسعودية) - beIN Sports AFC

العربي × أولماليك (20:30 مصر والسعودية) - beIN Sports AFC

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

راكوف × كوبنهاغن (22:00 مصر والسعودية)

رينجرز × آيندهوفن (22:00 مصر والسعودية)

رويال أنتويرب × آيك أثينا (22:00 مصر والسعودية)