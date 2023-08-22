سهير شلبي تكشف حقيقة وفاة ابنتها (فيديو)

قالت الإعلامية سهير شلبي، إن مروجي شائعة وفاة ابنتها، فتانين تحملان أسماء مزيفة، حيث إن الأولى منتحلة اسم منى خليل، والثانية منتحلة لاسم الإعلامية سهير شلبي.

وطالبت شلبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية “النهار”، تقديم الإعلامي تامر أمين، مساء الإثنين مباحث الإنترنت، بالعثور على هاتين الفتاتين المروجتين للشائعة؛ حتى يكون أمرا رادعا لأمثالهما، مطالبة بأخذ حق ابنتها التي تم ترويج الخبر الكاذب عنها.

شائعة وفاة ابنتي انتشرت عن طريق صفحات وهمية تحمل صورتي واسمي

وتابعت سهير شلبي:" للأسف شائعة وفاة ابنتي انتشرت عن طريق صفحات وهمية تحمل صورتي واسمي رغم أني لا أعلم عنها شيئا".