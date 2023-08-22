عاجل
تنسيق الجامعات 2023| 80.4% الحد الأدنى لكليات الحاسبات رياضة تنسيق الجامعات 2023| أماكن شاغرة أمام طلاب المرحلة الثالثة (علمي)
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

سهير شلبي تكشف حقيقة وفاة ابنتها (فيديو)

الإعلامية سهير شلبي
الإعلامية سهير شلبي

قالت الإعلامية سهير شلبي، إن مروجي شائعة وفاة ابنتها، فتانين تحملان أسماء مزيفة، حيث إن  الأولى منتحلة اسم منى خليل، والثانية منتحلة لاسم الإعلامية سهير شلبي.

txt

سهير شلبي:عشت قصة حب 20 عامًا.. والجيل الجديد بيصعب عليا

وطالبت شلبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية “النهار”، تقديم الإعلامي تامر أمين، مساء الإثنين مباحث الإنترنت، بالعثور على هاتين الفتاتين المروجتين للشائعة؛ حتى يكون أمرا رادعا لأمثالهما، مطالبة بأخذ حق ابنتها التي تم ترويج الخبر الكاذب عنها.

شائعة وفاة ابنتي انتشرت عن طريق صفحات وهمية تحمل صورتي واسمي

وتابعت سهير شلبي:" للأسف شائعة وفاة ابنتي انتشرت عن طريق صفحات وهمية تحمل صورتي واسمي رغم أني لا أعلم عنها شيئا".