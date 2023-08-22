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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد كشري: الأهلي غير محظوظ في تعاقداته مع اللاعيين اللاتينيين

أحمد كشري
أحمد كشري

علق أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق على سعي النادي الأهلي التعاقد مع البرازيلي سوزا مهاجم فريق جينوبك الكوري الجنوبي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في الموسم المقبل.

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وقال أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج البريمو على قناة "تن":" تجربة البرازيلي برونو سافيو لاعب فريق الأهلي السابق لم يكتب لها النجاح على الرغم من الانطلاقة القوية له مع القلعة الحمراء".
وتابع:"الأهلي غير محظوظ في التعاقد مع المحترفين اللاتينيين وتجربة البرازيلي برونو سافيو أثبت ذلك ".