عمرو بركات: تعرضت للظلم في الأهلي بسبب حسام البدري

أكد عمرو بركات لاعب الاهلي السابق انه تعرض للظلم خلال فترة تواجده بالنادي قبل رحيله من المدير الفني حسام البدري.

وقال عمرو بركات برنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام:: حسام حسن هو من صعدني للفريق لاول، ولكن في سموحة ظلمني.

وعن فترة الاهلي اكد انه تعرض للظلم من قبل حسام البدري قائلا: كان يوظفني في مركز غير مركزي.

وعن افضل لاعب في الدوري المصري اختار احمد سيد زيزو، كما اختار كولر كأفضل مدرب ومحمد عبد المنعم افضل مدافع.

وواصل: رمضان صبحي مؤكدا انه قصر في حق نفسه وانه كان بامكانه ان يكون في مكانة اخرى كأفضل لاعب في مصر.

عمرو بركات: تعامل الحكام معي إختلف بعد الرحيل عن الأهلي

وتطرق عمرو بركات إلى تقييمه للحكام المصريين مؤكداً أن الحكام المصريين دائما لديهم تخوف من الضغط الجماهيري.

وأكمل: الحكام في مصر لديهم دائما مخاوف من الضغط الاعلامي والجماهيري، ولذلك اعذرهم في بعض قراراتهم خلال المباريات، خاصة في مباريات الاهلي او الزمالك.

واتم: تعامل الحكام معي اختلف بعد رحيلي عن الاهلي، مع الاحمر كان الحكم ينظر لي ويتحدث معي بكل احترام، اما في المقاصة لم ينظر لي الحكم من الاساس.