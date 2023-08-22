المجلس القومي لحقوق الإنسان يختتم زيارته لمحافظة البحيرة

اختتم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان فاعليات زيارته لمحافظة البحيرة بتدريب 27 متدربا من مسئولى الوحدات والإدارات بمديرية التضامن ضمن البرنامج التدريبي.

حيث تم مناقشة أساسيات حقوق الإنسان وعقد عدد من الجلسات التفاعلية حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمحاور الأساسيه للوصول للرؤية التنفيذية لهذه الاستراتيجية و أهم خصائص ومبادىء حقوق الإنسان وكذا القضاء على كافة أشكال التمييز،كما تم مناقشة مفاهيم حقوق الإنسان فى ضوء القانون الوطنى والدولى .

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظة البحيرة أن المحافظة تسعي لإقرار وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على كافة الأصعدة من خلال أجهزتها التنفيذية، مشيرة إلي إن هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين ملف حقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لهذه الحقوق من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وأضافت أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى إلتزام طوعي من الدولة، تضمنت خطة عمل محددة لتعزيز حقوق الانسان، يتم تنفيذها بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة

هذا وقد جاءت خلال الزيارة والجولات التى قام بها وفد المجلس للوقوف على جودة الخدمات التى تقدم للمواطنين فى مجال الصحة والرعاية لكبار السن والأطفال وتوفير السكن اللائق وتدريب وبناء القدرات لعدد من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعى .

مؤكدين على أن الإستراتيجية الوطنية تستند إلى المبادئ والخصائص الأساسية لحقوق الإنسان، وتشمل عدة محاور رئيسية، منها تعزيز دور المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في حمايتها وتطبيق المعايير الدولية في التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وتحسين آليات متابعتها وتقييمها

وفى ختام البرنامج التدريبي أثنى فريق المجلس على التعاون والتفاعل الذى لاقوه من قبل مسؤولي وموظفي التضامن الاجتماعي ، مؤكدين على دورهم الهام في تطبيق وترويج مبادئ حقوق الإنسان على المستوى المحلي وتحسين خدمات التضامن الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليمية والثقافية للمواطنين ، خاصة الفئات الأكثر احتياجا.