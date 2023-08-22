طقس صافٍ في أسيوط.. والعظمي 41 درجة

تشهد مدينة أسيوط حالة طقس صافٍ غالبًا خلال اليوم. حيث تسجل درجة حرارة صغرى تبلغ 41 درجة مئوية. وتهب رياح شمالية شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 10 إلى 24 كم في الساعة.

مع ذلك، ينبغي أخذ الحيطة والحذر نظرًا لأن جودة الهواء غير صحية في المدينة في الوقت الحالي. وتشير قراءات مؤشر الأشعة فوق البنفسجية إلى أن الحد الأقصى لهذا المؤشر هو 4 معتدل، مما يستلزم اتخاذ تدابير وقائية لحماية الجلد من الأشعة الضارة.

إضافة إلى ذلك، يتوقع حدوث هبّات رياح بسرعة تصل إلى 44 كم في الساعة. وتشير قراءات الرطوبة إلى أنها تبلغ نسبة 15٪، مما يجعل الأجواء جافة. أما درجة التكثف، فتصل إلى 9 درجات مئوية.

ومن الناحية السحابية، يلاحظ أن الغطاء السحابي في المدينة يبلغ 0٪، مما يعني أن السماء صافية تمامًا. وتصل الرؤية إلى 15 كم.

أما بالنسبة لارتفاع السحب، فيتوقع أن يصل إلى أقصى ارتفاع قدره 9100 متر. وعليه، يجب على الأشخاص الابتعاد عن الأماكن المرتفعة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية في حالة حدوث هبوط للأمطار.

في النهاية، ينصح سكان مدينة أسيوط باتباع توجيهات الأجهزة المعنية والبقاء على دراية بأحوال الطقس والامتناع عن الخروج إلى الهواء الطلق إلا عند الضرورة القصوى.