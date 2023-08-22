الدقهلية تناقش خطة لتطوير المنطقة الصناعية بجمصة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لقاء بالمستثمرين بالمنطقه الصناعية بجمصة بحضوراللواء أ.ح محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصوره و اللواء طارق عرفه رئيس الشعبه الهندسيه بالجيش الثاني ، والعميد وائل أبوالفتوح مدير مكتب المخابرات الحربيه بالدقهلية ، والدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية الهندسه جامعة المنصوره ، والمهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان ، والأستاذ عصام حجاج مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظه ، والدكتور مصطفي عنان مدير جهاز المنطقه الصناعيه بجمصه ، ورؤساء شركات الخدمات ، والمهندس ايمن عزت رئيس مدينة جمصه .

ولوضع محافظ الدقهلية خطة لتطويرها ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجههم لوضع حلول لها ،وتفقدوا معرض المنتجات والذي يضم العديد من منتجات مصانع المنطقه الصناعيه ، كما تفقدوا عدد من المصانع واستمعوا الي شرح مفصل حول عملية الإنتاج ومراحلها المختلفه واشادوا بجودة المنتجات .

وأكد " المحافظ " علي أن الرئيس السيسي لديه اهتمام شديد بالمناطق الصناعية وتطويرها ودعم الصناعة والمستثمرين لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبري ، لأن الصناعة هي المصدر الأول لدعم الاقتصاد وتوفير موارد مالية للدول .

وقال " مختار " أن ما شاهدناه اليوم من منتجات ذات جوده عاليه ومصانع تضم العديد من الصناعات المختلفه يعد فخر للمستثمرين أبناء الدقهليه ، وأصبحت العديد من مصانع المنطقه الصناعيه بجمصه تنافس كبري المصانع ولديها مصادر تصدير لعديد من الدول العربيه والأوروبية .

كما أكد " المحافظ " علي دعمه الكامل للمستثمرين ونعمل علي تلبية كافة مطالبهم من خلال مكتب خدمة المستثمرين بالجهاز التنفيذي بالمنطقه الصناعية ، والذي تم إنشاؤها خصيصاً لمطالب المستثمرين .

وشدد " مختار " علي ضرورة وضع خطة تسويقية علي اعلي مستوي من الاحترافية لكافة منتجات المصانع لضمان الوصول إلي اكبر عدد ممكن من المستهلكين ، لزيادة معدل الإنتاج والبيع وضمان وصول المنتجات الي المستهلكين مباشرة بأسعار مناسبة.

وثمن " المحافظ " دور قيادة الجيش الثاني الميداني وجامعة المنصورة علي تعاونهم الكامل من أجل حل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين لتشجيع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة معدل الصادرات لدعم الاقتصاد المصري ، وتوفير فرص عمل للشباب .

ومن جانبه أكد " قائد الجيش الثاني الميداني" علي أن الدقهلية من المحافظات العريقة ولها تاريخ مشرف من البطولات والانجازات ونطمح أن تصبح قلعة مصر الصناعية ، كما أصبحت عاصمة مصر الطبيه .

كمل أكد اللواء " ربيع " علي أن الدولة تسعي بكل قوه لدعم المستثمرين وأصحاب المصانع للنهوض بالصناعة المحلية لزيادة معدل الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة معدل الصادرات لدعم الاقتصاد الوطني .

وأشار " قائد الجيش " الي أننا نسعي لأن نحقق نقله نوعية بالمنطقه الصناعية بجمصه من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية ، الجهاز التنفيذي بالمحافظه وجامعة المنصورة وكافة الوزارات والهيئات والشركات الخدمية .

ووجه اللواء " ربيع " بضرورة وضع خطة عاجلة مدروسه علي اعلي مستوي من كافة الجهات المتخصصة لتحقيق نهضة صناعية بكافة المصانع والارتقاء بمستوى المنتجات وكيفية تسويقها وزيادة معدل التصدير ، من خلال تطبيق المعايير الدولية المطلوبه للتصدير .

وثمن " قائد الجيش " دور الجهاز التنفيذي بالدقهلية وجامعة المنصوره لتعاونهم الكامل والمشرف مع الجيش الثاني الميداني في كافة القطاعات التي تخدم المواطنين وحل كافة المشاكل التي تواجههم.

ومن جانبه أكد " رئيس جامعة المنصوره " علي أن الجامعه شريك أساسي مع المحافظة وقيادة الجيش الثاني من أجل وضع خطط وآليات لتطوير المنطقة الصناعية بجمصة ، من خلال تطوير محطات المياه ومحطات الصرف الصحي والبنية التحتية للمنطقه التي تساعد المستثمرين علي الصناعه والاستثمار.

وأشار " خاطر " الي أن الجامعه عليها دور هام ورئيسي وهو حل كافة المشاكل الفنية التي تواجه المنطقه الصناعيه من خلال كوادرها العلمية في كافة التخصصات ومن خلال استغلال معاملها لتقديم كافة الخدمات والمساعدات للمستثمرين.

كما أكد " رئيس الجامعه " علي أن جامعة المنصوره هي احد ازرع محافظة الدقهليه وشريك متضامن بكافة كوادرها لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات سواء الصحيه أو التعليمية والمجتمعية أو الخدمات العامه .



