رئيس جامعة بني سويف يلتقي بالسفير السعودي بالقاهرة

التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اليوم أسامة أحمد النقلي سفير دولة المملكة العربية السعودية بالقاهرة بمقر السفارة، وذلك على هامش زيارة وفد من طلاب كلية السياسة والاقتصاد لمقر السفارة.

وعبر الدكتور منصور عن سعادته بزيارة سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي، ودعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعميق الشراكة وسُبل التعاون في كافة المجالات ومنها التعليم والبحث العلمي، حيث تناول اللقاء التعاون المشترك لتبادل الخبرات بين جامعة بنى سويف والجامعات السعودية في الجوانب البحثية والأكاديمية، والتبادل الطلابى، حيث دعي السفير السعودي لزيارة جامعة بني سويف وكلياتها المختلفة.

واستعرض رئيس جامعة بني سويف خلال لقائه بالسفير السعودي رؤية الجامعة لفتح مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي مع كافة الجامعات المختلفة حول العالم في إطار خطة الدولة، مشيراً إلى أن الجامعة لديها طلاب وافدون يمثلون جنسيات مختلفة ويتم توفير كل التسهيلات لهم أثناء دراستهم، مؤكداً أن جامعة بني سويف لديها 32 كلية ومعهداً، موزعة على ثلاثة مجمعات، وهى مجمع غرب النيل، والتعليم الصناعي 55 فداناً، والـ 330 فداناً بشرق النيل، حيث تنفرد جامعة بني سويف عن الجامعات الأخري بامتلاكها كليات ومعاهد جديدة متميزة من نوعها داخل مصر والشرق الأوسط ومنها كليات علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وعلوم الأرض ومعهد النباتات الطبية والعطرية، ومعهد المسنين.

ورحب السفير السعودي بالدكتور منصور حسن ووفد جامعة بني سويف، حيث استعرض رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تقوم علي ثلاثة حقائق رئيسية وهي أن المملكة مهد رسالة الإسلام، وموقع المملكة الاستراتيجي فضلاً عن جغرافية المملكة المتميزة، والقيام بعده برامج مختلفة تستخدم بناء مجتمع حيوي وبناء اقتصاد متنوع وبناء حاضر البلاد علي أسس عصرية.

وأكد السيد أسامة النقلي علي قوة العلاقات التي تربط جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حيث يوجد بين البلدين تجارب خاصة ويمكن إثراء التجارب بين البلدين بشكل مستمر، وفي نهاية اللقاء دار حوار بين السفير السعودي وطلاب كلية السياسة والاقتصاد تم خلاله الرد على جميع الأسئلة.

وأوضحت الدكتورة الشيماء عبد السلام أن الزيارة تأتي في إطار التطبيق العملي لدراسة الطلاب حول النظم الدبلوماسية والقنصلية، وأن أسئلة الطلاب للسفير فتحت لهم آفاق ومعارف جديدة ومختلفة تجاه نظرتهم للسفارات ودورها وطرق عملها واهتمامها بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأهدى منصور حسن درع الجامعة إلى سفير المملكة العربية السعودية مُعربًا عن شكره العميق لحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.

حضر اللقاء الدكتورة الشيماء عبد السلام مدرس العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف والمنسق والمشرف الاكاديمي للزياره، وزياد المصري نائب الملحق الثقافي السعودي، ومن جانب السفارة كل من حمود

الاسمري مدير مكتب السفير، أيمن البديوي رئيس الشئون السياسية و رانيا عبد الباقي من الشئون السياسية و عبد الله الشهراني من الشئون الاقتصادية، وجابر الشهري رئيس المكتب الاعلامي

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