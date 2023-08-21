"قومي المرأة بأسيوط": حملة طرق الباب "بلادي أمانة" نفذت 6402 زيارة

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط حملة موسعة لطرق الباب تحت عنوان "بلادي أمانة"، استهدفت 4500 سيدة، و426 رجلًا، و1574 طفلاً في قرى العادلة، والبارود غرب والبارود شرق، والأبلق، ومجريس، والدوير، وسط صدفة بني عدي، والمدور، وأم القصور في وسط منفلوط المطيع ودرنكة وريفا في الوسط محافظة أسيوط. قد بلغ إجمالي زيارات الحملة 6402 زيارة، تحت إشراف الدكتورة مروة كدواني، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط.

تهدف هذه الحملة إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشاريع الوطنية الكبيرة في تحقيق التنمية المطلوبة لتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين. تهدف الحملة أيضًا إلى التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية الحالية.

تمت المشاركة في الحملة من قبل رواد المجلس وميسري مجموعات الادخار والقروض الرقمية، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب المتطوعين والميسرين من مبادرة الدعوة لتمكين الفتيات. كما شاركت القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة في جلسات دوار وخطباء، بالإضافة إلى مشاركة راهبات أعضاء مبادرة سفراء المحبة والسلام.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الجديدة لحملة طرق الأبواب الموسعة "بلادي أمانة" بدأت في الأول من أغسطس 2023، وستستمر لمدة شهرين. سيتم تنفيذها في عدة قرى بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى محافظات مبادرة الأمانة، الحياة الكريمة، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة خارج