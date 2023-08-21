مديرية الصحة بقنا تعلن عن حاجتها لشَغل وظيفة مدير إدارة صحية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، عن حاجتها لشَغل وظيفة مدير الإدارة الصحية بجميع مراكز المحافظة.

وذلك وفقا للشروط التالية : أن يكون المتقدم للوظيفة من الدرجة الأولي بالمجموعة النوعية للطب البشري ومطابق لبطاقة الوصف الوظيفي.

أن يكون غير مُحال للمحكمة التأديبية.

وعلي الراغبين سرعة إرسال الطلبات لمكتب السيد الدكتور وكيل الوزارة موضح به الآتي :

صورة من بطاقة الرقم القومي.

بيان حالة وظيفية مدون به ءاخر ثلاث تقارير الجزاءات.

طلب بإسم السيد الدكتور وكيل الوزارة.

على أن يتم ارسال خطة عمل لمدة عام تُقيم بعد الثلاث أشهر الأولي من تولي المنصب عن طريق مدير إدارة الرعاية الرعاية الأساسية بالمديرية وذلك في موعد أقصاه ١٥ يوم من تاريخه.