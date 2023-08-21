غرفة السياحة تستهدف 14 مليون زائر بنهاية العام الجاري.. فيديو

قال هاني بيتر، عضو غرفة شركات السياحة، إن رئاسة مجلس الوزراء، أعلنت أنها تستهدف الحصول على 30 مليار دولار كعوائد سياحية، مشيرًا إلى أننا في حاجة إلى المزيد من العمل والأفكار خارج الصندوق.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "تخطينا 6 ملايين سائح حتى شهر يونيو، وهذا مؤشر جيد، وبنهاية العام الجاري سنكون جذبنا 14 ملايين سائح".

وتابع: "مصر تمتلك نصف آثار العالم، ولديها خريطة سياحية تتميز بالتنوع الكبير، لكن هناك علامة استفهام، فهناك دولة حضارتها مازالت حديثة جذبت 51 ملايين سائح في العام الماضي".

وواصل: "دولة الإمارات حققت أرقامًا رائعة، لأسباب كثيرة منها ناقل الطيران الخاص بها عززت سياحة الترانزيت، فقد أجبرت أي سائح من شرق أسيا أن ينزل ترانزيت بعدد أيام، حيث يمكنها منح السائح 96 ساعة ترانزيت مع وجود تسهيلات مثل تسهيل الخروج ويحصل السائح على إقامة في فندق".