"محلية الفتح" بأسيوط تنفذ إزالة تعدٍ على أراضي زراعية بناحية عرب مطير

تم في إطار المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فورًا، وتطبيق القانون على المخالفين، تنفيذ إزالة التعديات على أراضٍ زراعية في ناحية عرب مطير بالفتح. تولى رئيس مركز ومدينة الفتح، عبدالرؤوف النمر، ونائبه علي عطا أحمد، ورئيس الوحدة المحلية بعرب مطير، عمرو اسماعيل محمد، بالإشراف على هذا العمل.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة، بالتعاون مع خالد حجازي، مدير الإزالات بالفتح. حيث تم التعامل بحزم وقوة في إزالة كل أشكال التعديات وفرض القانون على المخالفين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص المستمر للسلطات المحلية على حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على استقرار البيئة الزراعية. ويأتي ذلك استجابة لشكاوى المزارعين وأصحاب الأراضي، الذين يتضررون من التعديات الغير قانونية والتي تؤثر سلبًا على إنتاجهم ومعيشتهم.

وتشير السلطات المحلية إلى أنه سيتم متابعة أي تعدي جديد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقفه وإزالته فورًا. كما تؤكد على حزمها وقوتها في مواجهة أي شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين، بهدف الحفاظ على النظام والتقدم في المنطقة.

ونظرًا لأهمية المساحات الزراعية في تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز الأمن الغذائي، فإن هذه الجهود المستمرة تأتي في مصلحة الجميع. وتُؤكد السلطات المحلية على استمرارها في تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات مستقبلية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة الأمثل من الثروات الطبيعية في المنطقة.

"محلية الفتح " تنفيذ ازاله تعدى على أراضى زراعيه بناحية عرب مطير

"محلية الفتح " تنفيذ ازاله تعدى على أراضى زراعيه بناحية عرب مطير

"محلية الفتح " تنفيذ ازاله تعدى على أراضى زراعيه بناحية عرب مطير

"محلية الفتح " تنفيذ ازاله تعدى على أراضى زراعيه بناحية عرب مطير

"محلية الفتح " تنفيذ ازاله تعدى على أراضى زراعيه بناحية عرب مطير

"محلية الفتح " تنفيذ ازاله تعدى على أراضى زراعيه بناحية عرب مطير

"محلية الفتح " تنفيذ ازاله تعدى على أراضى زراعيه بناحية عرب مطير

"محلية الفتح " تنفيذ ازاله تعدى على أراضى زراعيه بناحية عرب مطير