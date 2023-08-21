تنفيذ إزالة تعدي على أراضي زراعية بقرية العصارة بأسيوط

في اطار المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فوراً، وتطبيق القانون بحزم وقوة في إزالة أشكال التعديات، قام فريق من الوحدة المحلية بمدينة الفتح بأسيوط بتنفيذ إزالة لحالة تعدي على أراضٍ زراعية بقرية العصارة، بإشراف عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وعلي عطا أحمد نائب رئيس المركز والمدينة، بالإضافة إلى دور الدكتور محمد عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية بنى مر، ومسئول الإدارة الهندسية ومسؤول الزراعة.

تمت الإزالة على مساحة قيراط تقريبًا، حيث تعد هذه الأراضي أراضٍ زراعية هامة للمجتمع المحلي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة، وذلك في إطار حماية حقوق المزارعين والحفاظ على استدامة الزراعة في المنطقة.

تعكس هذه الإجراءات الجادة التزام السلطات المحلية بمدينة الفتح بمكافحة التعديات ومخالفة القوانين، وتأكيدها على أهمية حماية الممتلكات العامة والخاصة واحترام القوانين والأنظمة.

يعد هذا الإجراء جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها في مدينة الفتح للتصدي لأي شكل من أشكال التعديات والحد من انتشارها. وذلك لضمان سلامة المشاريع الزراعية والبنية التحتية والحفاظ على جمالية المدينة واستدامتها.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية بمدينة الفتح ستواصل العمل بكل جدية في إزالة أي تعديات جديدة، والتعامل بحزم مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم. وذلك من أجل المحافظة على النظام والاستقرار في المدينة، وتوفير بيئة حياة صحية وسليمة لجميع سكانها.