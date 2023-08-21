تكثيف أعمال النظافة بنطاق بمدينة الغنايم فى أسيوط

يواصل مصطفى على، رئيس مركز ومدينة الغنايم بمحافظة أسيوط، جهوده في رفع القمامة والمخلفات من أماكنها ونقلها إلى نقاط التجميع، بالإضافة إلى رفع نقاط التجميع الموجودة في المدينة والوحدات المحلية بالقرى التابعة.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات عصام سعد محافظ أسيوط، الذي أكد أهمية الاهتمام بملف النظافة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

يتم تنفيذ هذا العمل بواسطة عمال النظافة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية، تحت إشراف السادة نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية. تأكيداً على أهمية هذا الجهد، أكد رئيس مركز الغنايم على ضرورة سرعة رفع المخلفات بشكل يومي وإبعادها عن مناطق التجمعات السكنية، حرصاً على صحة المواطنين ومظهر المركز الحضاري والجمالي اللائق.

تهدف هذه الجهود إلى توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتعزيز جودة الحياة في مركز ومدينة الغنايم. فبفضل جهود مصطفى على وفريق العمل، يتم تحقيق نتائج إيجابية في مجال النظافة والحفاظ على نظافة المدينة وجمالها.

بهذه الجهود المستمرة، يتم تحقيق رؤية المحافظة في إرساء مفهوم النظافة والحفاظ على صحة المواطنين كعناصر أساسية من جودة الحياة. وبناءً على ذلك، يستمر فريق العمل في مركز ومدينة الغنايم في بذل قصارى جهده لتحقيق هذا الهدف وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.

إستمرار وتكثيف أعمال النظافة بنطاق مركز ومدينة الغنايم

إستمرار وتكثيف أعمال النظافة بنطاق مركز ومدينة الغنايم

إستمرار وتكثيف أعمال النظافة بنطاق مركز ومدينة الغنايم

إستمرار وتكثيف أعمال النظافة بنطاق مركز ومدينة الغنايم

إستمرار وتكثيف أعمال النظافة بنطاق مركز ومدينة الغنايم

إستمرار وتكثيف أعمال النظافة بنطاق مركز ومدينة الغنايم

إستمرار وتكثيف أعمال النظافة بنطاق مركز ومدينة الغنايم

إستمرار وتكثيف أعمال النظافة بنطاق مركز ومدينة الغنايم

إستمرار وتكثيف أعمال النظافة بنطاق مركز ومدينة الغنايم

إستمرار وتكثيف أعمال النظافة بنطاق مركز ومدينة الغنايم