تخفيف وترشيد استهلاك الكهرباء بمركز ومدينة الغنايم

نفذ مصطفى على، رئيس مركز ومدينة الغنايم، بتنفيذ ومتابعة قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخفيف وترشيد الإنارة العامة.

وفي هذا السياق، أشرف مصطفى على على زيارة المحال التجارية والشوارع والميادين للتأكد من تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تضمن القرار إغلاق جميع اللوحات الإعلانية المضيئة وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 75 % في مختلف المناطق بمدينة الغنايم والقرى التابعة لها.

وحرص مصطفى على بإشراف نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية في القرى على تنفيذ هذا القرار بدقة.

وأكد رئيس مركز الغنايم أنه سيتم استمرار المتابعة المستمرة لضمان تطبيق القرار، مع الاهتمام بأعمال الصيانة وإصلاح الأعطال، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مركز ومدينة الغنايم. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود المسؤولين لتحقيق الكفاءة الطاقوية، توفير الكهرباء، وخفض فواتير الاستهلاك للمواطنين.