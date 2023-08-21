في إطار اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمنظومة النظافة وتحسين البيئة المحيطة بجمهور المواطنين وتحديث معدات مركز ومدينة صدفا بمعدات حديثة ضمن منظومة النظافة بالوحدة المحلية، تم بدء العمل بالمكبس الجديد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا.

وقد تم تدريب السائقين والعاملين بالوحدة المحلية على العمل بالمكبس بناءً على توجيهات خالد ابراهيم عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، بهدف إعداد كوادر مؤهلة للعمل مع المعدات الحديثة.

وقامت الوحدة المحلية بتوزيع عدد 26 حاوية في مدينة صدفا، بهدف تحقيق نتائج إيجابية لتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة في الوحدة المحلية. وتشمل هذه النتائج تطوير أعمال النظافة بشكل فعال يواكب التطورات التكنولوجية، وضمان الكفاءة العالية لنظافة المدينة، وتحقيق مبدأ الاستدامة البيئية. كما يساهم في توفير الوقت والجهد من خلال رفع النفايات من الشوارع والميادين والحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة.

ويساهم استخدام المعدات الحديثة في القضاء على التلوث البصري الذي تسببه النفايات في المجتمع، بالإضافة إلى تقليل الضوضاء المصاحبة لعملية شحن القمامة بالمعدات العادية وتخفيف الازدحام في المناطق السكنية.

وبناءً على ذلك، يتحمل المواطن الصدفاوي مسؤولياته في المحافظة على هذه المنظومة. وتشمل هذه المسؤوليات وضع النفايات داخل الحاوية وعدم وضعها بجوارها، وعدم وضع المخلفات الصلبة والسائلة داخل الحاوية لأن ذلك يؤثر على كفاءتها، وعدم نبش المخلفات بالحاوية حيث يؤدي ذلك إلى تلويث البيئة وتعرض مرتكبها للمسائلة القانونية.

وبهذه الطريقة، يمكن لسكان مدينة صدفا أن يساهموا في الحفاظ على بيئة نظيفة وجميلة، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

بدء العمل بالمكبس الجديد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا

بدء العمل بالمكبس الجديد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا

بدء العمل بالمكبس الجديد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا

بدء العمل بالمكبس الجديد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا

بدء العمل بالمكبس الجديد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا