الرئيس الروسي يُشارك في قمة بريكس المُرتقبة في جوهانسبورج

يُشارك الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، في قمة "بريكس" بصيغتها الـ15، في الفترة الممتدة ما بين 22 – 24 أغسطس الجاري في مدينة جوهانسبورج، عبر تقنية الفيديو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين.

وأفاد الكرملين في بيان رسمي، اليوم الأحد، بأن بوتين سيطلع المشاركين في القمة على أولويات الرئاسة الروسية للمجموعة خلال العام 2024.

الأجندة العالمية والإقليمية

ووفقًا للبيان، ستتناول اجتماعات القمة بما فيها الاجتماعات غير الرسمية لقادة دول المجموعة، عددا من القضايا الموضوعية لأنشطة الجمعية، بما في ذلك مشاكل توسعها المحتمل، والأجندة العالمية والإقليمية، وآفاق مواصلة تطوير شراكة بريكس في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها.

وأضاف البيان أنه من المقرر عقد اجتماع لقادة "الخمسة" في صيغة BRICS وBRICS Outreach، في إطار القمة، وذلك بمشاركة قادة أكثر من 50 دولة في العالم ورؤساء الهياكل التنفيذية للمنظمات الإقليمية.

وسيعقد منتدى أعمال بريكس، عشية انعقاد القمة، حيث سيتوجه الرئيس بوتين بكلمة للمشاركين فيها عبر تقنية الفيديو.

وأشار البيان، إلى أن وفدا روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف سيكون حاضرا في جوهانسبورغ، للمشاركة الوجاهية في الاجتماعات.