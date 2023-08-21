القافلة الطبية بمركز شباب فنارة بالإسماعيلية تستقبل 226 مواطنًا

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية القافلة الطبية المجانية بمركز شباب فنارة، والتى تستهدف أهالى مركز ومدينة فايد، وقامت القافلة الطبية بالكشف على 226 مواطنا فى أولى أيامها، حيث أنها بدأت اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023 ضمن خطة القوافل العلاجية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية فى مركز شباب فنارة تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا.

بالإضافة إلى التثقيف الصحى والتوعية بأهمية تلقى لقاح كورونا والتسجيل الفورى بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال 41 مواطن بعيادة الباطنة و41 مواطن بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 6 سيدات، بالإضافة إلى استقبال 61 حالة بعيادة الأطفال وفى عيادة المسالك تم استقبال 26 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 35 حالة، بالإضافة إلى استقبال 16 سيدة بعيادة النساء.

على أن تستمر القافلة الطبية فى مركز شباب فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد فى استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء الموافق 22 أغسطس الجارى؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.