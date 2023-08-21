فنانة تجدد مناشدة ابن عادل إمام السماح بزيارته.. نفسي أشوفه (فيديو)

دافعت الفنانة عفاف مصطفى عن نفسها بعد الجدل الذي أثاره منشورعلى صفحتها الشخصية على موقع التواصل "فيسبوك"، والذي أعلنت خلاله رغبتها في زيارة الفنان عادل إمام ورؤيته.

وأكدت عفاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن عادل إمام ليس مجرد فنان مصري، بل هو شخصية كبيرة في العالم العربي ورمز لنجوم الكوميديا، مشيرة إلى أنها تحترمه وتقدره، وله مواقف إيجابية معها ومع العديد من الفنانين الآخرين. لذا، كانت تعبر عن رغبتها في لقاءه والتحدث معه.

جمهوره عادل إمام لديه الحق في الاطمئنان عليه

وأوضحت عفاف أن هناك بعض الفنانات قد قمن بزيارات لعادل إمام في السابق، لافتة إلى أنها تتمنى له الصحة الجيدة ولكن جمهوره لديه الحق في الاطمئنان عليه وأنا نفسي أشوفه.

ونوهت أن مشاركتها للمنشور لم يكن بهدف البحث عن التريند، وإنما كانت تقصد من خلاله التوصل إلى المخرج رامي إمام الذي تربطها به علاقة صداقة ، تمنت أن يصل هذا الكلام إلى عادل إمام كتحفيز إيجابي.