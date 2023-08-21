أعلنت الوحدة المحلية لقرية مسارة التابعة لمركز ديروط عن زيادة نقاط التجميع من طرق مسارة المختون في محافظة بديروط بمحافظة القناة، وذلك بفضل جهود الوحدة المحلية وقطاع النظافة بالوحدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة المحلية للارتقاء بمستوى النظافة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وتجسدت هذه الزيادة في توسيع عدد نقاط التجميع المنتشرة في طرق مسارة المختون، حيث تم تحديد نقاط جديدة لجمع النفايات المنزلية والعامة. وبفضل تلك النقاط الإضافية، ستتاح فرصة إلقاء النفايات في مكان قريب يسهل الوصول إليه للمواطنين، مما يسهم في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة المدينة.

وأشارت المصادر المسؤولة في الوحدة المحلية إلى أن هذه الزيادة في نقاط التجميع تأتي في إطار الخطة الشاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة ومرتبة تعكس رونق المدينة.

وعلى صعيد آخر، قام قطاع النظافة بالوحدة بتعزيز فرق العمل وتزويدهم بالمعدات اللازمة لجمع ونقل النفايات، وذلك لضمان تنفيذ عملية جمع النفايات بفعالية وفي وقتها. كما تم تدريب فرق العمل على التعامل مع النفايات واتباع إجراءات السلامة والنظافة.

وفي هذا السياق، أوضحت المصادر أنه سيتم تكثيف حملات التوعية لدى المواطنين حول أهمية الحفاظ على نظافة المدينة وإشراكهم في جهود الحفاظ على البيئة. كما ستقوم الوحدة المحلية بتنظيم مسابقات وفعاليات تحفز المجتمع على حماية البيئة والمحافظة على النظافة العامة.

وفي الختام، يعد تطوير نقاط التجميع وتعزيز فرق النظافة نقلة نوعية في تحسين خدمات الصحة العامة والنظافة بمسارة المختون. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز النظافة والصحة في المدينة، وتحقيق رضا المواطنين عن جودة البيئة التي يعيشون فيها.

زيادة نقاط تجميع القمامة المنتشرة في طرق مسارة المختون بديروط

زيادة نقاط تجميع القمامة المنتشرة في طرق مسارة المختون بديروط

زيادة نقاط تجميع القمامة المنتشرة في طرق مسارة المختون بديروط

زيادة نقاط تجميع القمامة المنتشرة في طرق مسارة المختون بديروط