فنون المنيا تشارك في الحفل الختامي من "ثقافتنا في إجازتنا" بالإسكندرية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الأسبوع الخامس من المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" بفرع ثقافة الإسكندرية، حيث تضمن البرنامج الذي يقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، عرضا لفرقة المنيا للفنون الشعبية .

بقيادة الفنان سيد توني باقة من أجمل تابلوهاتها الاستعراضية المعبرة عن الفلكلور والبيئة الخاصة بمحافظة المنيا ومنطقة الصعيد منها "الآلاتية، البنت المنياوية، الخسوف، سامر التحطيب"، إلى جانب فاصل عزف علي آلة المزمار والطبلة والدف، بالإضافة إلي رقصة التنورة جاء ذلك وسط حضور جماهيري كبير من أهالي وضيوف مدينة الإسكندرية، وتواصل فرقة الفنون الشعبية بالمنيا ، تقديم فقراتهما المتميزة ، اعتبارا من اليوم الأثنين ولمدة ثلاث أيام متتالية، بالنادي الإجتماعي بمطروح.

يذكر أن فعاليات المبادرة بدأت منذ الثاني والعشرين من يوليو الماضي وتستمر حتي أواخر هذا الشهر بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية وتقام بالتنسيق مع إقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش بفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.