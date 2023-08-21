استمتع بإجازة الصيف بفنادق مجموعة «صن رايز» «أليكس أڤنيو» الإسكندرية

عروس البحر المتوسط بمناخها الخلاب الذى يمتاز بنسيم البحر الهادئ إنها الإسكندرية. تتمتع الإسكندرية بأنشطة ترفيهية كثيرة، تبدأ من التنزه على الكورنيش وزيارة المعالم السياحية والاكل فى أحد مطاعم السمك الشهيرة هناك. تقدم مجموعة «صن رايز» تجربة فريدة تجعلك تكتشف جوانب عروس البحر المتوسط فى منتجع «أليكس أڤنيو». يقع المنتجع بوسط المدينة مما يجعلك تكتشف كل جوانب المدينة وتقضى عطلة متكاملة. فهو مطل على البحر المتوسط مما يجعلك تشعر بمناخ المدينة الجميل. يضم المنتجع ١٦٧ غرفة وجناحا مزودة بخدمات مختلفة تناسب جميع الأذواق وكل الغرف مطلة على البحر تناسب جميع الافراد والعائلات لتزودك بالراحة. فيمكنك الاسترخاء بالشرفة واستنشاق نسيم البحر الجميل.

استمتع بشمس الإسكندرية الجميلة على المسبح واستمتع انت واسرتك بالمياه المنعشة. يضم المنتجع حمامين للسباحة للكبار والأطفال مدفأين بالشتاء. استمتع أيضاً بشاطئنا الخاص وأرح نفسك من أى قلق مع مناخ المدينة الجميل.

يقدم أيضاً المنتجع عدة مطاعم، يقدم المطعم الرئيسى «اليا» أكلات شهية عالمية ستأخذك فى جولة حول العالم. أما إذا كنت تريد وجبة سريعة أو مشروبا مثلجا فيمكنك الاستمتاع بهذا مع نسيم هادئ فى أحد المطاعم التى تقدم وجبات سريعة.

يقدم أيضاً المنتجع مطاعم مطلة على البحر على مستوى السطع «ايزويا» و«ناسايا» تقدم أطباقا عالمية تناسب جميع الاذواق. يمكنك ارتشاف قهوتك المصحوبة مع إفطار ساخن فى «ايزويا» أو تناول وجية عشاء شهية فى «ناسايا». يرحب كل منهما بعدم المقيمين فى المنتجع.

يمكنك الآن قضاء عطلة مصحوبة بالمرح والاستكشاف والراحة وكل ذلك فى مكان واحد «صن رايز أليكس اڤنيو».