"حاسبات ومعلومات طنطا" تستقبل الأطفال المشاركين بـ"جامعة الطفل "

استقبلت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا، اليوم، الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل ضمن فعاليات المرحلة السادسة تحت شعار " أطفال علماء لمستقبل أفضل" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمةً المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نانسي الحفناوي عميد الكلية، والدكتور عبد الله خضر المنسق العام لجامعة الطفل بجامعة طنطا، والدكتورة عايده ابوالسعود نصر منسق أنشطة جامعة الطفل بكلية الحاسبات والمعلومات.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا حرص جامعة طنطا على تقديم كافة أشكال الدعم لمنح الأطفال المشاركين بالبرنامج الفرصة لتطوير مهارات البحث والتعلم والتفكير العلمي والنقدي والإبداع وحل المشكلات، ومساعدتهم على تحديد أهدافهم المستقبلية والتركيز عليها وتحقيقها.

أوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تتيح الأنشطة التعليمية والتدريبية المتميزة بشكل مبسط لطلابها لتنمية وتطوير مهارات الأطفال المشاركين باعتبارهم بناة المستقبل، ودعم المواهب والنوابغ في مرحلة التعليم قبل الجامعي، وتشجيع الأطفال المهتمين بالعلوم، وبالبحث العلمي، والتكنولوجيا، والابتكار.

أضافت الدكتورة نانسى الحفناوى عميد الكلية أن اليوم تضمن، تنظيم ورشة عمل لتدريب الأطفال على عدد من الأنشطة الهامة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث عرضت الدكتورة عايده نصر شرح حول مفهوم الذكاء الاصطناعي واستخداماته في حياتنا اليومية، وقامت المهندسة بسمه الشرقاوي في بشرح أداة pictoblox لإنشاء برامج هاتف ذكية للتعرف علي المشاعر سواء حزينة او سعيدة من خلال الوجه، كما قامت ايضا بتدريب الاطفال لعمل تطبيق اخر للتعرف علي الأشياء المختلفة حيث يتم عرض صورة، وذلك من خلال ما يسمي object detection

تابع الدكتور عبدالله خضر أن برنامج جامعة الطفل يستهدف اكتشاف واحتضان الأطفال المتميزين لتنمية مهاراتهم وغرس قيمة العمل والحس الوطني والإبداعي لديهم، وذلك من خلال توسيع مداركهم وتهيئتهم لمواكبة التطور في كافة المجالات من اجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية.