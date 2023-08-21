تعليم وصحة الوادى الجديد ينظمان برنامجا توعويا تثقيفيا حول وثيقة الطفل السكرى

أكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد تنفيذ برنامج توعوي تثقيفي حول وثيقة الطفل السكري في إدارات التعليم المختلفة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وإدارة الاتصال السياسي بالمديرية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ.

وأوضح وكيل التعليم بالوادي الجديد أن البرنامج يستهدف مدير المدارس والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين. حضر المختصون وذوو الخبرات في هذا المجال الندوات، التي شهدت تفاعلًا إيجابيًا من خلال الأسئلة والاستفسارات التي تم الرد عليها من قبل المختصين.

تنص الوثيقة على أن الطفل السكري يجب معاملته بالمثل كباقي الزملاء، دون تمييز أو تفرقة عند التسجيل في المدرسة، أو أثناء الدراسة. يحق للطفل قياس مستوى السكر في أي وقت وأي مكان وحسب الضرورة. كما يُسمح للطفل بتناول وجبات خفيفة أو شرب المياه أو العصير في أي وقت، دون عرقلته حتى في فترة الاستراحة. ويُسمح له بأخذ الأنسولين في أي وقت وأي مكان وحسب الضرورة. يجب احترام خصوصية الطفل وعدم تركه بدون ملاحظة، والاتصال بولي أمره في حالة حدوث طارئ.

تتضمن الوثيقة أيضًا أهمية توفير قاعدة بيانات خاصة بالأطفال المصابين بالسكري في كل مدرسة، وضرورة توفير سجل خاص يحتوي أرقام هواتف أولياء الأمور وأي شخص يمكن الرجوع إليه بسرعة في حالات الطوارئ. كما يجب مراعاة الحالة الصحية للطفل السكري، حيث قد يحتاج إلى التغيب عن المدرسة في حالات العرض على العيادة أو نقله إلى المستشفى. يُسمح للطفل السكري بمشاركة الأنشطة المدرسية والرحلات المدرسية، ولا يُمنع من ذلك. وتُفتح قاعدة بيانات في المدرسة لكل طالب أو طالبة سكري، ويُسمح له بالذهاب إلى دورة المياه في أي وقت يحتاجها. كما يتم توفير أطعمة ومشروبات صحية مناسبة للطلاب السكري في مقصف المدرسة.

نظرًا لأن الامتحانات والاختبارات المدرسية تشكل ضغطًا نفسيًا على الطفل المصاب بالسكري، وقد تتسبب في مضاعفات صحية وعدم استقرار مستويات السكر، يجب التالي أثناء الامتحانات السماح للطفل بقياس سكر الدم باستخدام جميع الوسائل والتقنيات، بما في ذلك التحليل بدون وخز والسماح للطفل بتناول المشروبات أو الأغذية أو العلاج إذا احتاج إليه والسماح للطفل بالذهاب إلى دورات المياه عند الاحتياج واستدعاء طبيب لجنة الصحة في حال ظهور أي أعراض غير طبيعية على الطفل، بشكل عاجل

تهدف هذه الوثيقة إلى تعزيز صحة وسلامة الطلاب المصابين بالسكري في المدارس، وتأكيد حقهم في التعليم والمشاركة في جميع الأنشطة المدرسية.

تعليم وصحة الوادى الجديد ينظما برنامج توعوى تثقيفى حول وثيقة الطفل السكرى

تعليم وصحة الوادى الجديد ينظما برنامج توعوى تثقيفى حول وثيقة الطفل السكرى