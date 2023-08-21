تدمير مقابر وجرف رفات الموتى.. تفاصيل أزمة انهيار جزئي لتبريد محطة كهرباء بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط حادثة مأساوية بعد انفجار أحد خزانات المياه الموجودة داخل محطة كهرباء غرب اسيوط بقرية جحدم في منفلوط، مما أدى إلى إغراق المقابر وظهور رفات الموتي، وقد تسبب الانفجار في خروج جثث الموتي من القبور وتشتتها في المنطقة.

وبعد رؤية المواطنين جثث أقاربهم خارج القبور، طالب أهالي الموتي بالمساعدة في استخراج وإعادة دفن هذه الجثث، وأكدوا أن الجثث خرجت من القبور جراء انفجار خزان مياه محطة توليد الكهرباء، إذ كانت المياه تغمر كل شيء في المنطقة، وتسبب ذلك في أن بقيت جثث الموتي عالقة في القناة التي شكلتها المياه.

وأعرب الأهالي عن استيائهم لترك الجثث طافية في الماء، وخرجت من القبور وظلت عالقة في القناة، وأشاروا إلى أن هناك الجثث خرجت من مكانها في والقبور ولم يتم العثور على جثث أقاربهم الذين تم دفنهم في تلك القبور. وأعربوا عن قلقهم لعدم معرفة مكان أفراد أسرهم المتوفين.

وبناءً على ذلك، طالب أهالي محافظة أسيوط بإزالة المياه من القبور في قرية جحدم التابعة لمدينة منفلوط، بهدف إعادة القبور إلى حالتها الطبيعية ودفن جثث الموتى في قبور جديدة. وتأتي هذه المطالبة نتيجة تضرر القبور القديمة التي استُخدمت لدفن الأشخاص المتوفين في القرية.

ويعمل قيادات ومسئولي محافظة أسيوط حاليًا على التعامل مع هذه الحادثة الكارثية وتقديم الدعم اللازم لأهالي المتوفين، وتم إصلاح خزان المياه المتضرر والعمل على تدبير الموقف بشكل صحيح لمنع حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أهمية التعامل السريع والفعال مع تداعيات هذا الانفجار لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الكرامة الإنسانية في التعامل مع رفات الموتي.

ظهور رفات الموتي. بسبب انفجار خزان مياة محطة كهرباء غرب اسيوط