الإثنين 21/أغسطس/2023 - 08:51 م 8/21/2023 8:51:48 PM

لأول مرة فى تاريخ الإسكندرية تتحد عدة جهات تعليمية ومؤسسات مجتمع مدنى لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والفنية وذوى الهمم من المتفوقين رياضيًا وتعليميًا برعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. هذا ما حدث وسط احتفال كبير أقيم بمكتبة الإسكندرية بحضور قيادات المدينة. الفكرة أسعدت مئات الأسر السكندرية بالتكاتف بين المعهد العالى للسياحة بالسيوف برئاسة الدكتور إبراهيم العزازى ونادى العاصمة الثانية برئاسة المذيعة أمل صبحى، حيث كرم اللواء محمد الشريف ٧٧ طالبًا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والأزهرية والفنية، و٣١ خريجًا من معهد السياحة و١٥ بطلًا من ذوى الهمم والحاصلين على بطولات عالمية. وجاءت فكرة رعاية المحافظ لهذا الاحتفال الكبير لتشجيع الطلاب وحثهم على بذل مزيد من الجهد والارتقاء باسم مصر عاليًا. وكان المحافظ سعيدًا جدًا بتكريمه لهذا العدد الكبير، وهو بالفعل أعرب عن فخره لقيام هؤلاء الطلاب برفع راية الوطن مستقبلًا. وشكر المحافظ القائمين على العملية التعليمية بالإسكندرية بسبب النتائج الهائلة للمتوفقين هذا العام. وحقيقة كان للتعليم الفنى أيضاً نصيب كبير فى هذا التكريم لأول مرة بحضور مريم الضبع رئيس مجلس إدارة التعليم الفنى المعاصر والمشهورة بتدريب الطلاب على صيانة أجهزة التنفس الصناعى والأدوات الطبية أثناء جائحة كورونا. حقيقة المحافظ كان حريصًا أثناء الاحتفال الكبير على النزول من خشبة المسرح لتكريم ذوى الهمم غير القادرين على الصعود لخشبة المسرح، مما جعل الجماهير تصفق له كثيرا تقديرا لتواضعه. تخلل الحفل تابلوه راقص لفرقة ذوى الهمم وكورال معهد السياحة بقيادة المايسترو هيثم بسيونى. والجديد هنا فى الأمر أن الإسكندرية على غير العادة كرمت الجميع دون استثناء بحضور الدكتور عربى أبو زيد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والذى شمله التكريم أيضاً لاهتمامه بالعملية التعليمية بفكر خارج الصندوق. وأعتقد أن هناك حفلًا ثانيًا للتكريم ستقيمه المديرية لدعم وتشجيع الطلاب على الاستمرار فى التفوق خلال المرحلة الجامعية. والمعروف أن هناك انسجامًا وعملًا جماعيًا مشتركًا فى المديرية بين الدكتور عربى أبو زيد وبين نادية فتحى وكيل الوزارة وأميرة جبر مدير التعليم الخاص، مما أسفر عن تطور العملية التعليمية بمختلف مراحلها وتقدم فى الأداء، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة خاصة الرياضية والفنية.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية