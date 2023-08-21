"سنو وايت" تسبب أزمة بين بطلة الفيلم وابن المخرج|غير مناسب لمكانة المرأة

تسببت الممثلة راشيل زيجلر في هجوم حاد عليها من قبل المتابعين ليس فقط بسبب دورها في فيلم سنو وايت، واختيار شركة ديزني ممثلة بشرة سمراء اللون، ولكن تصريحاتها المثيرة للجدل التي جعلتها في مرمى الانتقادات.

سنو وايت

رأي راشيل زيجلر بفيلم سنو وايت يشغل أزمة

انتشر مقطع فيديو لبطلتي فيلم Snow White راشيل زيجلر وجال جادوت، وكشفن عن الفرق بين النسخة الأصلية والنسخة الحية من الفيلم، إلا أن تصريحات راشيل تسببت في اشعال أزمة وانهالت الانتقادات عليها مما جعل نجل مخرج فيلم سنو وايت يرد عليها.

قالت راتشيل زيجلر، التي تلعب دور "سنو وايت": "كنت خائفة من الكرتون الأصلي أعتقد أنني شاهدته مرة واحدة ولم أعيد مشاهدته مجددًا، وبعدها ذهبت إلى لعبة "سنو وايت" في ملاهي ديزني وورلد وكان اسمها "مغامرات سنو وايت المرعبة"، وهذا لم يبدو كشيء لائق بالأطفال، وكنت خائفة منه ولم أشاهده من بعدها إلا بعد مرور 16 سنة حين عملت على هذا الفيلم".

سنو وايت

وأضافت راشيل زيجلر في حديثها: "تم صنع الكرتون قبل 85 سنة ولم يصبح مناسبًا لعصرنا الحالي بسبب أفكاره عن مكانة المرأة في المجتمع وعندما قمنا بإعادة تصوير دور البطلة، أصبح هدفها أن تحقق العدالة وأن تكون قائدة هائلة وعليها أن تتعلم الكثير من الدروس قبل أن تسيطر على المملكة".

نجل مخرج فيلم سنو وايت يرد على تصريحات راشيل ويهاجم الشركة المنتجة

هاجم ديفيد هاند، نجل أحد المخرجين المشاركين في فيلم الرسوم المتحركة Snow White الشركة المنتجة للفيلم ورد على تصريحات راشيل زيجلر قائلًا :" إن الفيلم هذا عدم احترام للفيلم الأصلي".

ووصف ديفيد النسخة الحية من فيلم بوصمة العار قائلًا: "إنه مفهوم مختلف وأنا أختلف معه تمامًا، التصوير الحي يحاول تقديم شيء جديد من شيء حقق نجاحًا كبيرًا في وقت سابق، ولكن أفكارهم متطرفة للغاية الآن، إنهم يغيرون القصص ويغيرون عملية تفكير الشخصيات".

سنو وايت

وأضاف: "أن الأمر مهينًا بعض الشيء، لا يوجد احترام لما فعلته ديزني وما فعله والدي.. أعتقد أن والدي ووالت ديزني يتقلبان في قبرهما الآن".