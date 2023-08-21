"التراث الشعبي ودوره فى التنمية" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية الفنية المتنوعة، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

جاء ذلك تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي، وذلك ضمن الفعاليات التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

خلال ذلك عقد أطلس المأثورات الشعبية بفرع ثقافة الفيوم، تزامنا مع الذكرى الـعشرين لاتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، محاضرة بعنوان التراث الشعبي ودوره فى التنمية، وذلك بمكتبة الفيوم العامة، حاضرها الباحث ياسر حمدى وناقش خلالها دور التراث الشعبى فى عملية التنمية ودراسة الصناعات والحرف البيئية، وأكد علي أهمية تنمية الحرف وتذليل العقبات كذلك دراسة تقاليد ومعتقدات المجتمع المحلى الذى يعتبر مدخل هام للتنمية.

وفي ذات السياق أقام الباحث أسامة محمود العيسوى بأطلس المأثورات الشعبية ورشة تفاعلية للتعرف على التراث الغير مادى حيث اوضح مفهوم التراث غير المادى وأهميته فى حفظ الهوية القومية المصرية كذلك غرس القيم الثقافية والأخلاقية فى نفوس الأطفال، وأقامت مكتبة النزلة الفرعية محاضرة بعنوان دور الأطفال في بناء المستقبل بالوحدة المحلية بالنزلة، تناول خلالها محمد قطب أمين المكتبة أهمية الاهتمام بالأطفال بإعتبارهم سببا هاما في إزدهار المجتمع و العامل الأكبر في بناء المستقبل الذي تستطيع بلدنا من خلاله التسابق مع كل الدول إلي الأمام دائما.

الشباب ودوره في التنمية محاضرة بمكتبة الطفل بسنورس

كذلك قدمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان " الشباب ودوره في التنمية " حاضرها الدكتور عمر صوفي، تناول فيها دور الشباب الهام والأساسي وما يمثلونه من مهام حيث أن الشباب هم رصيد البلد الكبير فهم يمثلون البلد ومستقبله من كافة النواحي فذكاء الشباب ومهاراتهم وقدراتهم العملية تقود البلد إلى طريق التطور والنجاح مما يجعلهم يواجهون تحدي اختلاف الثقافات وينتظر من الشباب تقديم الأفكار والتطورات الجديدة لتحسين البلاد نظرًا لقدرتهم على تقبل الأفكار الجديدة، ثم النهوض بهذه المجتمعات لتحسين مستوى معيشة الأفراد ومواكبة التقدم والتطور، وهذا التطور لا يقتصر على مجال معين فيُمكنهم تطوير المجال التقني أو الرياضي وغيرها من المجالات التي تحتاج للقدرات الشبابية.