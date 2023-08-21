عمرو دياب بالحلق وشنب المسطرة وساعة فخمة سعرها يتجاوز 15 مليون جنيه (صور)

يواصل المطرب عمرو دياب تصدر تريندات مواقع التواصل الإجتماعي رغم مرور أيام على حفله الأخير في لبنان، الذي كان بمثابة عودة فنية لحفلات الهضبة بعد غياب 12 عامًا، فعلى الرغم من حالة الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي التي تعيشها لبنان، ألا أن الحفل وُصف بأنه الحدث الأضخم مؤخرًا بعدما رفع شعار كامل العدد.

عمرو دياب يثير الجدل بالحلق وشارب المسطرة والجمهور: جواهرجي إيطالي

خطف عمرو دياب قلوب جمهوره وعُشاقه باللوك الجديد الذي اعتمده خلال حفله في لبنان، حيث اختار أن يظهر بموضة الشنب الرفيع أو الشارب المسطرة، الذي ظهر بها لأول مرة منذ شهر، كما أثار الجدل بإرتداء حلق في أذنيه، الأمر الذي انتقده الجمهور منتقدين تقليده لنجوم الغرب فهو بمثابة قامة فنية عظيمة ولا يليق له الإنسياق وراء جميع صيحات الموضة.

عمرو دياب من حفل لبنان

عمرو دياب بالحلق

عمرو دياب بالحلق

سعر ساعة عمرو دياب يفوق توقعات الجمهور

في الوقت نفسه، ارتدى عمرو دياب خلال حفله في لبنان ساعة فخمة ذات أسوار مطاطي باللون الأسود بتوقيع علامة رولكس "كوزموجراف دايتونا"، والتي تبين أنها مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط مع إطار مُرصع بـ36 قطعة ماس، والمينا مرصع بالماس.

سعر ساعة عمرو دياب

وبعد البحث، تبين أن سعر ساعة عمرو دياب في حفله الأخير الذي أحياه في لبنان مساء السبت، يبلغ 510 ألف دولار أي ما يعادل 15.717.776 جنيه مصري.

عمرو دياب من حفل لبنان

سعر ساعة عمرو دياب في حفل لبنان

عمرو دياب بعد نجاح حفله في لبنان: المدينة إمبارح شهدت أعظم حدث

أعرب الهضبة عمرو دياب عن سعادته البالغة بإحيائه حفلًا غنائيًا في لبنان بعد غياب 12 عامًا، قائلًا: "أنا اللي غلطان أني مابجيش، وحشتوني جدا من زمان"، كما حرص على مشاركة جمهوره بمجموعة صور من الحفل، وأرفقها برسالة في حب بيروت قائلًا: "روح بيروت وحبها للحياة لمعت آخر ليلة، في حفلة عمرو دياب والعودة لحفلات لبنان بعد غياب 12 عاما، المدينة إمبارح شهدت أعظم حدث".

عمرو دياب من حفل لبنان

وتابع الهضبة: "كانت ليلة في لبنان لا تنسى، شغف الجمهور وطاقة البلد خلقت جو وحالة مفيش زيها، شكرا إنكوا خليتوها ساحرة"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

عمرو دياب من حفل لبنان

تكريم وزير السياحة اللبناني للهضبة عمرو دياب

وكان وزير السياحة اللبناني وليد نصار قد استقبل النجم عمرو دياب في صالة الشرف بمطار بيروت وأهداه تكريمًا خاصًا من الوزارة، احتفاًء بحضوره ونجاح حفله الذي رفع شعار كامل العدد قبل شهر من إقامته مما أنعش السياحة في البلاد.

تكريم عمرو دياب من وزير السياحة اللبناني

عمرو دياب يُشعل لبنان بحفل جماهيري يرفع شعار كامل العدد

جدير بالذكر أن جمهور عمرو دياب احتشد بالآلاف في مسرح حفله بلبنان قبل انطلاقه بساعات، ومن لم يتمكن من دخول الحفل، حرص على متابعته من خارج المسرح، حيث احتشد الآلاف من المواطنين في الشوارع المواجهة للمسرح وفوق البنايات المحيطة به لمتابعته.