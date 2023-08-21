الإفراج عن المهندس المسئول لوردية انهيار حوض مياه محطة غرب أسيوط

أمر المستشار أحمد طلعت، مدير نيابة منفلوط، بالإفراج عن المهندس "ح. ج. ح" مسئول بمحطة كهرباء غرب أسيوط بضمان محل عمله ومسئول الوردية أثناء وقوع انهيار أحواض تخزين مياه مخلفات المحطة الناتجة عن التبريد، مما تسبب في تدمير عدة مقابر والطريق بين أسيوط وبلدات جحدم وتوابعها، بعد سماع أقواله.

توجه فريق من نيابة منفلوط برئاسة المستشار أحمد طلعت إلى موقع انهيار الأحواض بمحطة كهرباء غرب أسيوط. تم إجراء مسح للموقع وإبقاء كاميرات المراقبة بالموقع ومعاينة الأضرار التي لحقت بالطرق والمقابر ومحطة الأنابيب وطلب عدد من موظفي محطة كهرباء غرب أسيوط تقارير فنية من المحطة.

وفي السياق ذاته، قرر مدير أمن أسيوط، تعيين الأجهزة الأمنية للتحقيقات الجنائية، والتي شملت مفتش القطاع الشمالي، ورئيس مباحث منفلوط، ومعاونو التحقيقات، ومأمور مركز منفلوط لمتابعة الأوضاع في المنطقة، وقلر أنه على أصحاب المقابر المنهارة إعادة بناء المقابر وجمع رفات الموتى وإعادة دفنها.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ وقوات الإنقاذ السريع امتصاص المياه الناتجة عن انهيار أحد خزانات مياه التبريد بمحطة كهرباء المركبات الغربية بأسيوط، بعد أن دمرت المياه المقابر والمجمع الخدمي بأسيوط.

وقال عدد من الأهالي لـ "الوفد"، إن مياه الأحواض المنهارة تسببت في قطع المياه للطرق من قرى بني عدي وجحدم والعزية من وإلى أسيوط، وغمرت المياه مقابر المسلمين والمسيحيين في قرى مسرع وأولاد رايق وبني حسين. وأدى ذلك إلى تعويم جثث الموتى خارج المقابر وانهيار عدد كبير من المقابر في غياب سلطات المحافظ.

من جهة أخرى، أفادت مصادر في محافظة أسيوط أن محطة الأنبوب تعطلت نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بسبب تدفق المياه وانهيار بعض المعدات والأجهزة. وأضافت المصادر أن محطة الأنبوب أبلغت الوزارة، التي قررت تشكيل لجنة لإصلاح المعدات وإعداد تقرير عن الأضرار.

وأوضحت المصادر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط أصدرت في وقت سابق محضرًا لشركة غرب أسيوط لإنتاج الكهرباء لاجتياحها مناطق مملوكة للدولة خارج النطاق المخصص لها بقرار من رئيس الجمهورية وتأسيسها مستجمعات مياه بمساحات تزيد عن 10 أفدنة بالمخالفة للمواصفات.

ولم يتم الحصول على تعليق من شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء ومحطة كهرباء غرب أسيوط حول أسباب انهيار الأحواض.

وتلقى محافظ أسيوط بلاغًا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة يفيد بحدوث انهيار جزئي لأحد خزانات تجميع مياه التبريد بمحطة توليد الكهرباء الغربية بأسيوط، التي أقيمت في جحدم، التابعة لمركز منفلوط، وتسرب المياه إلى الأراضي الصحراوية المجاورة، بعيدًا عن الكتلة السكنية.

وتوجه مدير الأمن إلى مكان الحادث، ودفع المهندس محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، وقوات الحماية المدنية وفريق الإنقاذ الأرضي بسيارات الحماية المدنية وآليات الإنقاذ وسيارات سحب المياه ولم تحدث خسائر في الأرواح، باستثناء الأضرار التي لحقت بمنطقة المقبرة المجاورة للمحطة.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز منفلوط بالتنسيق مع مسئولي محطة كهرباء غرب أسيوط لتفقد موقع الحادث وكتابة تقرير عن أسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعياته ومنع تكراره في المستقبل.