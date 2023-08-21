ممر شرفي لمدير مدرسة قناطر نجع حمادى الابتدائية لبلوغه سن التقاعد

شهدت مدرسة قناطر نجع حمادي الإبتدائية اليوم الإثنين، تدشين ممرا شرفيا من تلاميذ ومعلمين ومعلمات المدرسة لتكريم مديرها عبدالخالق ضمراني محمد لبلوغه السن القانوني للتقاعد الي المعاش، يأتي ذلك التكريم عرفانا بالجميل ووفاءا وتكريما لمدير المدرسة .

شهد الاحتفالية الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت ومديروأعضاء المتابعة وتقويم الأداء ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ومدير التعليم الإبتدائي ورئيس النادي الاستكشافي وحشد كبير من رجال التعليم واسرة المحتفي به واصدقاءه ومحبيه.

كما شارك الاحتفالية المهندس عصام جادالكريم رئيس قناطر نجع حمادي والعمده كساب احمد كساب والحاج خلف شاكر والسيده شاديه العمده وحشد كبير من أولياء الامور.

استهل الاحتفالية بآيات بينات من الذكر الحكيم من القارئ ابن إدارة أبوتشت موجه العلوم الاستاذ حسين محمد حسين ثم تلاها كلمة ترحيب من إدارة المدرسة بالضيوف.

قدم مدير عام الإدارة التهنئة القلبية الي مدير المدرسة لبلوغة السن القانوني للتقاعد الي المعاش متمنيا له دوام التوفيق في حياتة.

وثمن وزيري جهود المحتفي به خلاله عمله مديرا للمدرسة قائلا اتسم عمله بالجدية الكفاءة والتفاني مؤكدا ان تكريم المخلصين مثله حق و اعتراف بعطائهم وتحفيزا لمن يخلفهم.

وتسابق الجميع للتعبير عن المشاعر الطيبة والموده للرجل الدؤوب الذي لم يتواني يوما في اداء عمله بكل انضباط وجد وسط محبة الجميع متمنيين له دوام النجاح ودوام التوفيق في حياته المقبلة، كما قدم براعم وتلاميذ المدرسة فقرات فنية وشعرية وقدم الشاعر الكبير طلعت عبدالظاهر قصيدة بعنوان اجتر احزاني نالت اعجاب الحضور تكريما للمحتفي به.

وقد اشرف علي تنظيم الاحتفالية من هئية التدريس نجاة عبدالرحيم محمد ومحمد احمد محمد ونجوي محمد احمد.

وفي نهاية الاحتفالية قام مدير عام الإدارة ومرافيه ومعلمي وتلاميذ المدرسة والاصدقاء بتسليم المحتفي به شهادات التقدير والهدايا والتقاط الصور التذكارية، في جو يسوده الفرحة البهجة والسرور وتزينت سماء القناطر فرحا وطربا لتزف قائدها الي حياتة المقبلة.