حملات للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمركز أبشواي في الفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، بتكثيف أعمال حملات النظافة العامة بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية والميادين، والطرق المؤدية إلى قرى المركز.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي، وبالتنسيق مع قسم الإشغالات ورؤساء الوحدات المحلية القروية، حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري لقرى المركز.

وأوضح رئيس المركز أن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع المخلفات بشوارع المدينة والقري، ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشملت الحملات رفع تراكمات القمامة والمخلفات على جانبي الشوارع الرئيسية والفرعية، وري وتهذيب وغسيل الأشجار والبلدورات والأرصفة بالجزيرة الوسطي بشوارع المدينة، ونقل القمامة إلى المقالب العمومية المخصصة لها.

إصلاح وصيانة المرافق العامة بقرى مركز أبشواي

وتابع رئيس المركز أعمال التدخل السريع والصيانات الفورية للمرافق بدائرة المركز وكذلك الأعمال اليومية لمنظومة النظافة العامة، حيث تم عمل صيانة فورية لإنفجارين بخط مياه الشرب العمومي قطر 6 بوصة بقرية أبودنقاش التابعة للوحدة المحلية بقرية طبهار بالتعاون مع مرفق مياه الشرب بمركز أبشواي.

ووجه رئيس مركز ومدينة أبشواي معدات الوحدة المحلية ( جليدر مجلس المدينة ) لمسح وتمهيد الطرق الترابية وإزالة الأتربة من جانبي الطريق بالوحدة المحلية بقرية ابوكساه وطريق أبشواي ابوكساه الزراعي والطرق الرئيسية بالوحدة المحلية، بالإضافة إلى متابعة أعمال الجمع السكني للقمامة ونقلها أولا بأول إلي المقلب العمومي، وذلك بحضور المهندس محمد عيد رئيس القرية.

وقامت الوحدة المحلية بقرية شكشوك باستكمال أعمال منظومة النظافة ورفع القمامة والمخلفات من نقاط التجميع ومناطق التطوير والطرق الرئيسية بالوحدة المحلية بشكشوك، مع التنبيه على المواطنين وأصحاب المحلات بمنع أي تجمعات للقمامة بمحيط المدارس والمنشات الحكومية ومحولات الكهرباء، وذلك بحضور المهندس عبد الرحمن محمد رئيس الوحدة المحلية بقرية شكشوك.

وفيما يخص توجيهات السيد رئيس المركز بمتابعة نظافة مداخل القري والطرق السياحية والرئيسية والرابطة بين القري قامت الوحدات المحلية بقرى النصارية وأبوشنب والعجميين، بمتابعة أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية وطريق ابشواي النصارية العجميين ومداخل القرية ونقاط الالتقاء بطريق الجناين الدائري، ورفع التراكمات والمخلفات بالطريق السياحي أبشواي يوسف الصديق وكذلك رفع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، بحضور المهندس عاشور حبشي رئيس الوحدة المحلية لقرية النصارية والمهندس خالد عبد الباقي رئيس الوحدة المحلية بقرية أبوشنب.

واستمراراً لتنفيذ توجيهات رئيس المركز برفع الإشغالات وعوائق الطريق ومنع التعدي على الطريق العام، قام قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بقرية سنرو القبلية بتنفيذ حملة لرفع كافة الإشغالات ومعوقات الطريق بالطريق السياحي أبشواي الفيوم ورفع وإزالة المخالفات ومصادرتها

وكذلك مسح ونظافة الطريق والتأكد من السيولة المرورية

جاء ذلك تحت إشراف المهندس محمد موسي نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمحاسب فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس خالد الجاحد المشرف على قسم الإشغالات والمتابعة الميدانية.