مصمم الأزياء أحمد عبدالله: ذوق ياسمين الخطيب سهل ممتنع (حوار خاص)

تملك الإعلامية ياسمين الخطيب ذوق خاص في اختيار أزيائها وظهورها بمختلف القصات بشكل خاص يبرز أنوثتها مما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها وجمهورها ومثال تقتدي به أغلب الفتيات والسيدات من هذا الجيل.

وتألقت ياسمين الخطيب بالعديد من قصات فساتين السهرة المواكبة للموضة والتي تحمل توقيع أشهر مصممي الأزياء في مصر والوطن العربي.

ونالت ياسمين الخطيب على إعجاب الكثيرين وهذا ما دفعنا لعمل حوار خاص مع مصمم الأزياء أحمد عبدالله عن كواليس تصميمه للعديد من فساتين ياسمين الخطيب ليفتح قلبه لـ بوابة الوفد ويشكف لنا ما وراء الستار عن ذوق وذكاء أختيارتها لإطلالاتها المتنوعة.

البساطة سر جمال ياسمين الخطيب

ما الذي يميز ياسمين الخطيب في اختيار قصات فساتين السهرة؟

ياسمين الخطيب تنجذب لقصات البسيطة التي تبرز جمالها دون تكلف وهذا ما يبرز سحر قوامها، لامتلاكها قوام كمثري جذاب.



كيف يتم أختيار تصاميم فساتين ياسمين الخطيب؟

في البداية نبدأ بالتحدث عن طبيعة المناسبة التي تحضرها وما الشكل المرسوم في مخيلتها لتصميم الفستان، والثقة المتبادله بيني وبينها بتساعدنا في أختيار قصة الفستان المناسب لطبيعة ذوقها، صممت ليها أكثر من فستان جميعهم مختفلين عن بعض وكل فستان ليه حكاية مختلفة، "أهم ما يميز قصة الفستان أنه يبين حلاوة الجسم بغض النظر عن مواكبة الموضة".

كيف تختار تصميم الفستان المناسب؟

بصمم الفستان طبقًا للمناسبة التي تحضر إليها، وعلى سبيل المثال، فأنا أقوم بتحضير فستان لها؛ لتحضر به مسابقة ملكات الجمال خلال الشهر القادم.

ما أفضل تصاميم فساتين السهرة المناسبة لقوام ياسمين الخطيب؟

أُفضل قصة الدرابية، وكذلك قصة الكورسية؛ ليبرز سحر خصرها وجماله.

ما أحب الألوان لـ ياسمين الخطيب؟

ياسمين الخطيب تحب اللون الأسود ولكنني كسرت القاعدة وصممت لها العديد من تصاميم فساتين السهرة باللون الأبيض والأخضر والبنفسجي والأحمر وغيرهم.

ما الخامات التي تعتمد عليها عند تصميم فساتين ياسمين الخطيب؟

أعتمد على أقمشة معينة مثل الشيفون والحرير الإيطالي والدانتيل الفرنساوي؛ ليصبح تصميم الفستان ناعم على جسدها.

ما السر وراء اختيارك تصاميم مميزة لكل نجمة؟

بحب الإختلاف التام في تصميم كافة القصات لفساتين السهرة، وبحرص على استخدام قصة مختلفة لكل فنانة لما يتناسب مع شكل جسدها ويبرز جمال قوامها.

صممت العديد من فساتين السهرة للنجمة درة وميرهان حسين وايتن عامر وياسمين الخطيب وغيرهن، وبحرص أثناء تصميم الفستان على البساطة وأن الفستان يشبه ذوق من يرتديه منهن.

ما الأقمشة المسطيرة على ساحة موضة صيف وخريف 2024 -2023؟

يتصدر قماش الشيفون الساحة ويليه الحرير والأقمشة المطرزة واللامعه.

ما التصاميم التي تصدرت موضة صيف وخريف 2024-2023؟

تصدرت تصاميم "الساك" ساحة الموضة من جديد بالإضافة إلى قصة الكب والأوف شولدر؛ لأن المرأة تنجذب لكل ما يبرز جمال قوامها دون تكلف.

ما ألوان موضة صيف وخريف 2023-2024؟

تصدرت الألوان الصريحة موضة هذا الموسم أبرزهم اللون الفوشيا، كذلك الأخضر الفاتح والليموني والتركواز والبرتقالي.