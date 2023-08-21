رفع قمامة وإزالة مخلفات بشوارع قرية فزارة فى أسيوط

في إطار تعليمات وتوجيهات اللواء محمد عزت، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، تم التركيز على ضرورة إزالة القمامة والمخلفات، بالإضافة إلى إزالة المطبات التي تعوق الطريق. واستجاباً لهذه التوجيهات، قام جهاز النظافة في الوحدة المحلية بعمل حملات يومية للنظافة.

تضمنت هذه الحملات رفع المخلفات اليومية وإزالة القمامة من شوارع قرية فزارة بإشراف فرج عبدالمنعم، رئيس الوحدة المحلية. وقد أشاد رئيس مدينة القوصية بجميع عمال النظافة في مجلس المدينة وكافة الوحدات المحلية على تفانيهم وجهودهم في ظروف عمل صعبة. وثناهم على دورهم المميز في الحفاظ على نظافة شوارع المدينة وقرى المركز.

وأكد رئيس المدينة أن النظافة تلعب دورًا هامًا في خلق بيئة صحية سليمة، حيث تساعد على منع انتشار الأمراض وتحافظ على رفاهية السكان. وتعتبر هذه الحملات اليومية جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على النظافة في المدينة وتحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي ككل.

وتعد هذه الخطوة بمثابة دليل على التزام سلطات المدينة بتوفير بيئة أمنة وصحية للمواطنين والزائرين، وتعزز تواصل وتعاون الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان سلامة البيئة العامة والحفاظ على نظافة المدينة.

رفع القمامه وإزالة المخلفات بشوارع قرية فزارة بالقوصية

رفع القمامه وإزالة المخلفات بشوارع قرية فزارة بالقوصية

رفع القمامه وإزالة المخلفات بشوارع قرية فزارة بالقوصية