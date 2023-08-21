وكيل صحة أسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

افتتح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فعاليات القافلة الطبية الخيرية؛ للكشف، والعلاج بالمجان، والتي نظمتها مديرية الصحة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وجامعة اسيوط تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بمدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية للغات، ويشارك فيها كبار الأطباء في التخصصات المختلفة، وذلك بحضور ، الأستاذ محمود إبراهيم معوض مدير عام إدارة أسيوط التعليمية والاستاذ المعتصم بالله السيوطي مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بمحافظة أسيوط ، وسوسن محمد حافظ مديرة المدرسة، والأستاذ هشام نشأت منسق القافلة، فضلاً عن عدد من الأطباء المشاركين في القافلة.

وأشار الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إلي أن إطلاق القوافل الطبية والتوعوية؛ يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتفعيلاً لدور الجامعة، ومسئولياتها في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة، مشيدًا بدور المؤسسات التعليمية فى إحداث توعية مجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة مجال الصحة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، من خلال إقامة الكثير من المبادرات التوعوية؛للتصدى للكثير من الأمراض، كما أثنى سيادته علي الجهود المبذولة من قبل كافة العاملين بالمدرسة؛ لإنجاح فعاليات القافلة .

من جانبه، أضاف الدكتور محمد زين أن القوافل الطبية يتم تنظيمها؛ تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تهدف إلى التيسير على كبار السن، والأطفال ، وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم، وتخفيف الأعباء الحياتية عن كاهلهم.

فيما أكد هشام نشأت منسق القافلة الطبية بمدرسة الشهيد احمد جلال الرسمية للغات بأسيوط؛ إن القافلة الطبية تقدم خدمات طبية، وخدمات الأشعة، والتحاليل، وذلك بالتعاون مع معامل المختبر، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلي المستشفيات الجامعية، كما يوجد تحويل خارجي لعيادات كبار الأطباء بمحافظة أسيوط بالمجان، مصرحاً أن فعاليات القافلة تقام منذ ٦ أعوام علي التوالي، موضحاً أن القافلة شهدت توافد أعداد كبيرة من المواطنين لمقر المدرسة؛ لتلقي الكشف، والعلاج بالمجان.

الجدير بالذكر، أن فعاليات القافلة تضمنت الفحص على أيدي أساتذة بجميع التخصصات منها: ( باطنة، وأطفال، ورمد، وعظام، ونساء وتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، وأسنان، والمسالك ، وجهاز هضمي ، وجلدية وتناسلية ) ، وبالاشتراك مع معامل معتمدة للتحاليل الطبية ( معمل المختبر ) .

وأوضح المعتصم بالله السيوطي مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة أن القافلة الطبية بمدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية للغات؛ تأتي ضمن سلسلة قوافل طبية يتم إقامتها في مختلف المراكز والمدن وقري المحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر، ويشارك فيها اطباء من مستشفيات وزارة الصحة بالتعاون مع المستشفيات الجامعية؛ لإجراء الكشف الطبي، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات المحافظة.

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال

وكيل وزارة الصحة باسيوط يفتتح القافلة الطبية العلاجية بمدرسة الشهيد أحمد جلال