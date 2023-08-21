مدير تعليم أبوتشت يكرم الفائزين في مسابقات التربية الاجتماعية

كرم توجيه التربية الاجتماعية، اليوم الإثنين، الطلاب والاخصائيين الاجتماعيين الحاصلين علي مراكز أولى في مسابقات التربية الاجتماعية علي مستوي مديرية التربية والتعليم بقنا للعام الدراسي 2023/2022.

شهد التكريم الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت، و احلام محمود السيد موجه عام التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بقنا وجمال شماره موجه اول التربية الاجتماعية بإدارة أبوتشت التعليمية واعضاء المكتب الفني لتوجيه التربية الاجتماعية ومدير العلاقات العامة والإعلام ومدير تنسيق الخدمات ومدير واعضاء المتابعة وتقويم الأداء ومدير التعليم الإبتدائي اقيم التكريم داخل مكتب مدير عام الإدارة وبحضور أولياء أمور الطلاب.

وقال جمال شماره ان فاعليات التكريم شملت الطالبه شهد متولي محمد بمدرسة ابوتشت الثانوية بنات، الحاصله علي المركز الاول في مسابقة المبتكر الصغير علي مستوي المديرية، والطالبه بسنت كرم احمد بمدرسة سمهود الإبتدائية الحاصله علي المركز الثاني في المسابقة البحثية حسن الخلق علي مستوي المديرية، والطالب عبدالرحمن جاويد احمد بمدرسة المحارزة الإعدادية الحاصل علي المركز الثاني في مسابقة الملتقي الفكري علي مستوى المديرية.

والطالبه آيه محمد احمد بمدرسة ابوتشت الثانوية بنات الحاصله علي المركز الثاني في مسابقة الملتقي الفكري علي مستوي المديرية، والطالب معتز وائل عبدالحفيظ بمدرسة الشيخ ابوالفتوح الثانوية الحاصل علي المركز الثالث في مسابقة الملتقى الفكري علي مستوي المديرية، والطالب محمد السيد غانم بمدرسة عزبة البوصة الثانوية الحاصل علي المركز الثالث في مسابقة الطالب المثالي علي مستوي المديرية، والطالب باسم محمد ذكي بمدرسة سمهود الثانوية الحاصل علي المركز الثالث قي المسابقة البحثية التغيرات المناخية علي مستوى المديرية.

وقال شمارة ان الفاعليات شملت تكريم الاخصائيين الاجتماعيين كمرفت محمد محمد علي الدين بمدرسة نجع غلاب الابتدائية وذلك لحصولها علي المركز الثالث في مسابقة الرائد المثالي علي مستوي المديرية، وعماد ابوالمجد احمد بمدرسة العليمات الإعدادية لحصوله علي المركز الثالث في مسابقة الأمين الاول لمجلس الامناء علي مستوي المديرية، ونادية محمود عبدالرحيم بمدرسة سمهود الابتدائية لحصولها علي المركز الثاني في مسابقة الاخصائي المثالي علي مستوي المديرية، كما شملت فاعليات التكريم مدرسة العليمات الإعدادية لحصولها علي المركز الثالث في مبادرة مدارس بلا تدخين علي مستوي المديرية، ومدرسة الشرقي سمهود الثانوية علي المركز الثالث في مبادرة مدارس بلا تدخين.

كما حصل احمد محمد محمد علي من توجيه التربية الاجتماعية علي المركز الثالث في مسابقة مكتب الخدمة الاجتماعية النموذجي علي مستوي المديرية.

وثمن مدير عام الإدارة جهود الطلاب والاخصائيين وتوجيه التربية الاجتماعية علي جهودهم المتميزة وهنئ الجميع علي هذا التفوق والنجاح، وقدم تحية الشكر والتقدير الي الموجه العام ولأولياء الأمور على مشاركتهم هذا التكريم.