باريس سان جيرمان يتمسك بضم موهبة فرانكفورت

يتمسك باريس سان جيرمان بضم مهاجم اَينتراخت فرانكفورت راندال كولو مواني، بعد المفاوضات القوية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة.

وكان باريس سان جيرمان قد تقدم بعرض لضم مواني خلال الأيام الماضية، حيث قوبل بالرفض من إدارة اَينتراخت بسبب ضعف المقابل المادي.

وأوضحت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي تدرس رفع العرض المقدم للتعاقد مع مواني لـ 70 مليون يورو، بعدما استفاد الفريق الفرنسي ماديًا من رحيل نيمار للهلال السعودي.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن اَينتراخت فرانكفورت يطلب الحصول على 90 مليون يورو جراء بيع مواني لباريس سان جيرمان.

وترغب إدارة النادي العاصمي في التعاقد مع مواني بعقد طويل الأمد لمدة 5 سنوات، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب مع فريقه الحالي.

وكان باريس سان جيرمان قد نجح في الحصول على 100 مليون يورو، بعدما رحل للهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الجدير بالذكر أن باريس سان يبحث بقوة خلال الفترة المقبلة عن تجديد عقد كيليان مبابي، بعد تقاري وجهات النظر بين النادي العاصمي والدولي الفرنسي.