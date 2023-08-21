أرقام حسان تمبكتي قبل انتقاله إلى الهلال

بات حسان تمبكتي لاعب نادي الشباب على بعد خطوات قليلة من الانتقال إلى صفوف الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما لفت الأنظار بأرقامه في الموسم الماضي.

حسان تمبكتي ساهم بشكل كبير في تأمين الخط الخلفي للشباب في الموسم الماضي ما دفع الأندية لمحاولة الحصول على خدماته قبل أن يتوصل الهلال لاتفاق مع اللاعب لضمه لمدة أربع سنوات في صفقة هي الأغلى محليا في الدوري السعودي.

مثّل تمبكتي، الشباب في 27 مباراة بالموسم الماضي في دوري روشن السعودي وكان أساسيًا في جميع اللقاءات.

تواجد حسان تمبكتي في تشكيل الجولة المثالي بالدوري السعودي في أربع مرات لتأثيره الواضح في الجانب الدفاعي لفريق الشباب، حيث أن معدل فوزه بالالتحامات الهوائية في كل مباراة وصل إلى نسبة نجاح 54%، و72% بالنسبة للأرضية.

بدأ الشباب منافسات الدوري السعودي في الموسم الحالي بمستوى متذبذب حيث تعادل مع الأخدود الصاعد حديثا بهدف لمثله ثم خسر أمام الوحدة بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثاني.

ويستضيف الشباب منافسه ضمك يوم الجمعة المقبل في ثالث مبارياته بالدوري السعودي، على أن يصطدم بالنصر في الجولة الرابعة نهاية الشهر الجاري.