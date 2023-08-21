الرزق يحب الخفية.. عمرو يكافح بعربة آيس كريم في شوارع الأقصر لتحصيل مصروفات الثانوية

بينما تترجل في شوارع مدينة إسنا بجنوب محافظة الأقصر، يلفت انتباهك طفل ممسكًا بعربة آيس كريم، ينادي في خفة: " ياناس ياعسل.. الآيس كريم اللذيذ وصل"، كوسيلة دعائية لجذب أكبر عدد من الزبائن.

عمرو محمد، 14 عام، ينتمي لمحافظة سوهاج، لكن محاولته لتحقيق عائد مادي، يعينه على مصروفات الدراسة، جعله يغادر محافظته، ويقطن في الأقصر خلال إجازة الصيف.



يقول بائع الآيس كريم الصغير: " بعدما انتهيت من آداء امتحانات الشهادة الإعدادية في سوهاج، انتقلت إلى الأقصر، علشان أحوش مصروفات الدروس الخصوصية، والكتب الخارجية عند بدء الدراسة"، مشيرًا إلى أنه لم ير أهله سوى مرة واحدة خلال الإجازة الصيفية: " الرزق يحب الخفية".

المكافح الصغير لم يأبه لأشعة الشمس الحارقة في جنوب مصر، فيخرج منذ الصباح الباكر، ويظل ببندر إسنا يبيع الآيس كريم حتى عصر اليوم، ليبدأ بعد العصر جولة جديدة بعربته، داخل القرى المجاورة للبندر، يتنقل باحثًا عن رزقه دون كلل أو ملل: "أنا بخرج كل يوم لأكتر من مكان علشان ابيع كل الآيس كريم اللي معايا، وأقدر أحوش فلوس كويسة خلال فترة الإجازة".

الآيس كريم لدى عمرو، على كل شكل ولون، فمنه المُعلَب، وآخر ممزوج ببسكويت، بنكهات مختلفة، يقول عمرو:" الأسعار بتبدأ من جنيه وحتى خمسة جنيهات، حسب طلب الزبون".

ويضيف المكافح الصغير: " أنا بحاول استغل الإجازة في الشغل، علشان أتفرغ للدراسة لما تبدأ"، أما عن حلمه، يشير عمرو إلى أنه يطمح في الالتحاق بكلية الطب، ويصبح طبيبًا يستطيع أن يسهم في علاج المرضى من حوله.