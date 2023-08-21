طرق تقديم خدمات نقل الاثاث

منذ سنوات عديدة كانت هناك معاناة كبيرة تشعر بها أى أسرة أثناء مرحلة الانتقال بالأثاث المنزلى الى مكان آخر ولذلك كان لابد من إيجاد حلول لمعالجة مشاكل نقل العفش و منذ عام 2006 تم تطوير خدمة نقل الاثاث بين محافظات مصر التي يواجه الكثير منا صعوبه فيها عند ترك المنزل و ذلك من أجل حل العديد من المشاكل و الشكاوي المتكررة مع الكثير من الاسر و العائلات في الوقوع ببعض الاخطاء الغير مقصودة اثناء عملية نقل العفش من المنزل .

تولت شركات نقل الاثاث تلك المهمة المعقدة التي يعاني منها الكثير من أفراد المجتمع و التي قد تعرض اغراض المنزل الي الكسر و الخدوش و من ثم تدهور حالة الاثاث المنقول تدريجيا ، فقد كان هدف شركات نقل العفش واضحا منذ تأسيسها في حماية العميل قبل حماية الاثاث

طرق تنظيم الأثاث داخل السيارة

لابد من التأكد علي صحة ترتيب اثاث المنزل و الاغراض المنقوله قبل ان يتم تثبيتها داخل الشاحنات الخاصة بشركات نقل الاثاث ليتم شحنها بطريقة منظمة و لعدم اختلاط بعض الاغراض ببعضها او الحصول علي نتيجة سلبية تؤثر علي حالة اغراض المنزل ، مع الحرص على عدم تراكم قطع الأثاث فوق بعضها البعض و يفضل استخدام الاستعانه بعربيات النقل المغلقة التي تحمي الموبيليا من التعرض الي الرطوبه و الغبار اثناء النقل و استخدام اوناش النقل الحديثة التي توفرها شركات نقل الاثاث في تنزيل و تطليع الموبيليا الثقيلة في الوزن التي ليست من السهل نقلها عبر الاشخاص

اوناش رفع وتنزيل الاثاث



يعتمد الكثير على ونش نقل العفش الذى يسهل علي أغلبنا مهمة نقل الاثاث و تختصر الكثير من الوقت و المجهود اللازمين لعملية نقل العفش تعتبر خدمات نقل الاثاث بالونش هي الخدمة الاكثر مطلباٌ بسبب التسهيلات الخاصة بالونش في نقل اغراض المنزل

تميزت مكاتب و شركات نقل العفش بامتلاكها فريق مميز من العمالة المؤهله من أجل متابعة حركة اغراض المنزل لحظة بلحظة الي ان يتم وصولها الي السكن ، فأكثر ما يخشاه صاحب السكن ان يتم فقدان اي اغراض بهيظة الثمن و العمل علي تغليف و تعبئة قطع الاثاث و الزجاج و الصيني لعدم كسرها و حمايتها بالكامل

تقدم شركات نقل الاثاث بمدينة نصر خدمات تغليف علي اعلي مستوي و ذلك من أجل ضمان نقل كافة الامتعه و الاغراض بشكل صحيح و عدم التعرض الي اي طقوس أخري ، أما بالنسبه لأسعار و تكاليف النقل فقد تختلف من شركة لأخري و لكن هي في المتناول و مناسب لكافة الفئات فقد تقوم بعض الشركات بتوفير عروض وخصومات علي مدار ايام الاسبوع لسرعة الحجز في اي وقت

نقل و تغليف و فك الأثاث



تستطيع شركات نقل الموبيليا أن تقدم باقات و عروض و خدمات متعددة منها النقل و التغليف و فك الاثاث و تحرص شركات نقل الاثاث على تنظيم كل خدمة و تعيين العمالة المخصصة لكل خدمة و يشمل فريق عملنا مهندسين كهرباء و نجاريين و فنيين لديهم خبرات متعددة فى كافه المجالات