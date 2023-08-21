تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في قضية "خلية الجوكر الإرهابية"

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة، إعادة محاكمة 24 متهما بتعريض السلم العام للخطر، والإعتداء على رجال السلطة، واستعمال العنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة بـ"خلية الجوكر الإرهابية"، إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن باقى المتهمين.

وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم عددًا من الاتهامات، بينها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، وتحريض المتهم الهارب محمد على المواطنين من خلال بث مقاطع فيديو مصورة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في التجمهر بميدان الأربعين بالسويس، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر.

كما وجّهت النيابة للمتهمين تهمة ترويج أفكار عدائية، الغرض منها ارتكاب أعمال إرهابية والترويج لأفكار مزعومة للمتهمين، كما حازوا أسلحة بيضاء، وشرعوا في قتل 3 ضباط من قوات أمن السويس والقوة المرافقة لهم.