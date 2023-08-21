الحوار الوطني يوصي في مخرجات المرحلة الأولى بزيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية

خطوات جادة وفعّالة انتهى إليها الحوار الوطني في مسيرته نحو الجمهورية الجديدة، لنتوافق معًا من خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية إلى الصياغة النهائية للحزمة الأولى من التوصيات في 13 لجنة نوعية في المحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي، والمجتمعي.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية نصوص الصياغة النهائية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، والذي أمر بإحالتها للجهات المعنية واتخاذ ما يلزم بشأنها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.

توصيات الحوار الوطني في ملف الزراعة والأمن الغذائي

ناقشت لجنة الزراعة والأمن الغذائي قضية: "دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير-دعم الائتمان والديون".

وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في تلك القضية على التوصيات التالية: